- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 210
- Час на прочитання
- 1 хв
Дантес неочікувано возз’єднався з ексобраницею в особливий для неї день та підтримав її новий бізнес
Співак зустрівся з колишньою Дашею Кацуріною.
Український співак Володимир Дантес несподівано з’явився на відкритті нового шоуруму ексобраниці Даші Кацуріної у Києві, привернувши увагу своєю появою поруч із колишньою коханою.
Артист завітав на відкриття простору. Компанію йому склав його пес Василь. На заході Дантес опинився поруч із Дашею Кацуріною. Це стало їхньою помітною спільною появою після завершення стосунків. Експара не приховувала теплої атмосфери під час зустрічі. Кадри з події швидко з’явилися у соцмережах на аккаунті kyivitesinkyiv.
На відкритті Дантес не залишився осторонь важливої для Кацуріної події. Його присутність особливо привернула увагу на тлі того, що нині артист перебуває в інших стосунках. Раніше стало відомо про його роман із Анастасією Неправдою, яка працює у сфері цифрового маркетингу.
Водночас поява співака у новому просторі Кацуріної може свідчити щонайменше про збереження приятельських взаємин між колишніми партнерами. Публічно Дантес і Кацуріна не робили заяв про характер їхнього нинішнього спілкування.
Нагадаємо, нещодавно Дантес і Дорофєєва вперше після розлучення з’явилися разом. Емоційна розмова ексів сколихнула фанів.