ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

Дантес неочікувано возз’єднався з ексобраницею в особливий для неї день та підтримав її новий бізнес

Співак зустрівся з колишньою Дашею Кацуріною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Володимир Дантес

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Український співак Володимир Дантес несподівано з’явився на відкритті нового шоуруму ексобраниці Даші Кацуріної у Києві, привернувши увагу своєю появою поруч із колишньою коханою.

Артист завітав на відкриття простору. Компанію йому склав його пес Василь. На заході Дантес опинився поруч із Дашею Кацуріною. Це стало їхньою помітною спільною появою після завершення стосунків. Експара не приховувала теплої атмосфери під час зустрічі. Кадри з події швидко з’явилися у соцмережах на аккаунті kyivitesinkyiv.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна / © Інстаграм

Володимир Дантес та Даша Кацуріна / © Інстаграм

На відкритті Дантес не залишився осторонь важливої для Кацуріної події. Його присутність особливо привернула увагу на тлі того, що нині артист перебуває в інших стосунках. Раніше стало відомо про його роман із Анастасією Неправдою, яка працює у сфері цифрового маркетингу.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна / © Інстаграм

Володимир Дантес та Даша Кацуріна / © Інстаграм

Водночас поява співака у новому просторі Кацуріної може свідчити щонайменше про збереження приятельських взаємин між колишніми партнерами. Публічно Дантес і Кацуріна не робили заяв про характер їхнього нинішнього спілкування.

Нагадаємо, нещодавно Дантес і Дорофєєва вперше після розлучення з’явилися разом. Емоційна розмова ексів сколихнула фанів.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie