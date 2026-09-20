Навіть президенти не мають такого привілею: хто може перетинати кордон без паспорта

Паспорт

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Для міжнародних подорожей майже всім людям у світі потрібен паспорт. Виняток становлять лише троє — король Великої Британії Карл III, а також імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако.

Про це пише The European Times.

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Карл III отримав право подорожувати без паспорта після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II. На офіційному сайті британської королівської родини зазначається, що монарху для закордонних поїздок британський паспорт не потрібен.

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Замість нього використовують спеціальний документ із проханням дозволити монарху безперешкодно перетнути кордон, а також надати йому необхідний захист і допомогу.

Водночас усі інші члени британської королівської родини повинні мати звичайні паспорти.

Японський імператор теж подорожує без паспорта

Подібний виняток діє для імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако.

За даними Asienspiegel, ще 1971 року японська влада вирішила, що оформлення паспорта для імператора або імператриці є недоречним через їхній особливий статус.

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Замість паспорта під час міжнародних поїздок використовують спеціальний документ, виданий японським урядом. Міністерство закордонних справ Японії також заздалегідь повідомляє країну призначення про майбутній візит.

Інші члени японської імператорської родини такого привілею не мають і подорожують із дипломатичними паспортами.

Нагадаємо, українцям віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами країни, більше не потрібно пред’являти військово-обліковий документ чи застосунок «Резерв+» для оформлення або обміну паспорта.

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