Російський паспорт дружини заступника генпрокурора: Крим пояснив, як вона його отримала

Максим Крим / © Офіс Генерального прокурора

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Заступник генерального прокурора України Максим Крим пояснив, за яких обставин його дружина отримала російський паспорт. За його словами, 2014 року вона проживала в Севастополі та опинилася в умовах примусової паспортизації після окупації Криму Росією.

Про це Максим Крим розповів на прохання «Цензор.НЕТ».

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«У 2014 році моя майбутня дружина проживала у Севастополі та, як і інші мешканці окупованого Криму, опинилася в умовах примусової паспортизації, запровадженої РФ після окупації півострова», — розповів Максим Крим.

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Він наголосив, що Україна не визнає примусове набуття російського громадянства мешканцями окупованого Криму.

За словами прокурора, 2015 року його майбутня дружина залишила окупований півострів та переїхала на підконтрольну Україні територію. Пізніше вони одружилися.

За словами Крима, його дружина намагалася відмовитися від російського документа

Максим Крим також зазначив, що після виїзду з Криму його дружина намагалася позбутися російського громадянства.

«Після виїзду вона зверталася до російської дипломатичної установи з метою відмови від нав’язаного їй російського документа. Відповідні звернення та підтвердження їх направлення збереглися», — заявив прокурор.

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За версією Максима Крима, російський документ його дружина отримала в період окупації Криму, коли проживала в Севастополі, а після переїзду на підконтрольну Україні територію намагалася від нього відмовитися.

Нагадаємо, заступник генпрокурора Максим Крим перебрав управлінські функції в ОГП після звільнення Руслана Кравченка. Водночас стало відомо про російський паспорт його дружини.

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