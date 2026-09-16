У Трампа відповіли на скандальне «інтимне фото» з Наталлі Гарп

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У Мережі розгорівся гучний скандал довкола фотографії, на якій президент США Дональд Трамп нібито цілує свою помічницю Наталі Гарп. Поширене у соцмережах зображення викликало хвилю обурення та обговорень.

Білий дім був змушений прокоментувати гучний скандал. Про це повідомляє видання UNILAD.

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Хоча справжність зображення залишається під питанням, речник Білого дому просто заявив, що це «явно підроблення».

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«Це явно фальшиве фото. Звичайно, це від демократів, які не мають нічого суттєвого, тому натомість вони поширюють фальшиві зображення», — сказав представник Білого дому виданню Newsweek.

Незалежний сайт перевірки фактів Snopes досліджував фотографію та виявив, що в Мережі зараз поширюються дві різні версії зображення.

Фото x.com/MrReaganUSA

Одне зображення має значно вищу роздільну здатність, ніж інше, і, як повідомляється, має явні ознаки редагування за допомогою штучного інтелекту, такі як руки із занадто великою кількістю пальців, а також водяний знак, який вказує на те, що його було створено або відредаговано за допомогою OpenAI.

Однак зображення з нижчою роздільною здатністю, як кажуть, було занадто розмитим, щоб будь-які з цих ознак були помітні.

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У розмові зі Snopes співзасновник компанії з виявлення дипфейків Get Real Хані Фарід сказав, що зображення з вищою роздільною здатністю явно створене штучним інтелектом, але зображення з нижчою роздільною здатністю може бути автентичним.

Фотографія вперше почала з’являтися на X 14 вересня, і одна людина прокоментувала: «Тридцять років тому така фотографія могла зруйнувати кар’єру політика за одну ніч. Сьогодні? Навряд».

Деякі американські ЗМІ підсумовують новину про це фото фразою, що поки утримуються від оцінок, доки не з’являться додаткові докази. Крім того, зображення також не з’явилося серед фотографій, що зберігаються в достовірних фоторепозиторіях, таких як Getty Images та The Associated Press.

Нагадаємо, Дональд і Меланія Трампи вперше вийшли разом після чуток про розлучення.

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