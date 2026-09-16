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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У ГУР назвали найбільший страх Путіна: чого чи кого боїться диктатор

У ГУР підказали Заходу, як підірвати режим Путіна зсередини і заявили про розкол у найближчому оточенні диктатора.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Паніка у Кремлі та привид Ходорковського: у ГУР назвали чіткі ознаки слабкості Путіна

Паніка у Кремлі та привид Ходорковського: у ГУР назвали чіткі ознаки слабкості Путіна / © Associated Press

У Кремлі — розкол і паніка через падіння рейтингів так званих «партій влади», що є чіткими сигналами слабкості путінського режиму.

Про це розповів заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький під час панельної дискусії на конференції Yalta European Strategy (YES), передає LIGA.net

За словами представника розвідки, розкол у кремлівських колах і падіння рейтингів так званих «партій влади» є чіткими сигналами слабкості режиму.

«Ми знаємо про зниження рівня підтримки так званих провладних партій у Росії. Наприклад, „Єдиної Росії“. Це один із сигналів для режиму Путіна», — заявив представник ГУР.

Він натякає, що Захід міг би підкупити когось з російських олігархів, щоб переконати виступити проти Путіна. На думку Скібіцького, Путін реально дійсно боїться російських олігархів.

«Путін справді побоюється за свій режим, за розвал Російської Федерації через дестабілізацію ситуації всередині країни. Він пам’ятає справу Ходорковського. Це підтверджують нові правила та укази в Російській Федерації, які стосуються безпекової ситуації. До того ж є дуже багато інформації щодо можливої повторної приватизації деяких підприємств і компаній у Росії», — сказав Скібіцький.

Нагадаємо, американські посадовці були шоковані тим, що наступного дня після візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви Росія здійснила масовану атаку по Україні.

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