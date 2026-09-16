"Американці були шоковані": чому Путін ударив по Україні одразу після візиту очільника ЦРУ

Війна Росії проти України

Реклама

Американські посадовці були шоковані тим, що наступного дня після візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви Росія здійснила масовану атаку по Україні. Вашингтон намагався зрозуміти, чому Володимир Путін пішов на демонстрацію сили одразу після контактів американської розвідки з російською стороною, та консультувався щодо цього із союзниками у Центральній Європі.

Про це пише польське видання Onet, посилаючись на джерела в урядових колах.

Реклама

За інформацією Onet, останні контакти польського уряду з адміністрацією США свідчать про занепокоєння американської сторони поведінкою Кремля після московської місії Реткліффа.

Реклама

Очільник ЦРУ прибув до Москви 25 серпня. Російська сторона підтвердила його зустріч із директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. За даними Onet та інших західних медіа, переговори тривали близько чотирьох годин, однак їхній зміст офіційно не розголошувався.

Місія Реткліффа відбувалася на тлі спроб Вашингтона підтримувати контакти з Москвою та домагатися зниження напруженості навколо війни проти України. За повідомленнями американських медіа, під час переговорів російській стороні могли передати попередження щодо наслідків подальшої ескалації.

Однак уже наступної ночі Росія здійснила масштабний удар по Україні. У ніч проти 26 серпня РФ запустила 162 безпілотники, а наступної ночі застосувала вже 258 дронів і ракет.

Саме така послідовність подій, за словами джерела польського видання, викликала подив у Вашингтоні.

Реклама

«Американці були в шоці, що наступного дня після візиту Реткліффа Путін здійснив масовану атаку на Україну», — розповів співрозмовник Onet.

Яка мета демонстрації сили Росією

За інформацією польського видання, після атаки американська сторона консультувалася із союзниками у Центральній Європі, намагаючись оцінити можливі причини такого кроку Кремля.

Як зазначив співрозмовник Onet, у Вашингтоні аналізували, що саме Росія хотіла продемонструвати масштабним ударом одразу після візиту керівника американської розвідки.

«Вони замислювалися, якою могла бути мета цієї демонстрації. Бо щодо того, що це була демонстрація, сумнівів немає», — сказав він.

Реклама

За його словами, у польських урядових колах ситуацію також оцінюють як дедалі більш тривожну.

«Ситуація дуже погана. Путін, на жаль, розкручується, а звіти стають дедалі тривожнішими», — заявив співрозмовник видання.

При цьому Onet наголошує, що польські посадовці офіційно не розкривають зміст останніх контактів із представниками американської адміністрації.

Попереджання ЦРУ про можливі загрози

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше повідомляв, що отримав від Джона Реткліффа доповідь щодо можливого розвитку подій у найближчі місяці.

За словами польського прем’єра, Польща та інші європейські держави мають бути готовими до різних сценаріїв, які стосуються не лише безпосередньо війни в Україні, а й безпеки східного флангу НАТО.

Нещодавно у Вашингтоні з Реткліффом також зустрічався координатор польських спецслужб Томаш Семоняк. Цей контакт відбувся менш ніж через два тижні після московської місії глави ЦРУ.

Сама поява Реткліффа в Москві стала однією з найбільш незвичних дипломатичних подій кінця серпня. Onet повідомляло, що Кремль підтвердив контакти американського та російського керівників розвідки, але відмовився розкривати деталі переговорів.

Росія не змінила політику після переговорів

За інформацією Onet, один зі співрозмовників, на якого також посилається The Washington Post, стверджував, що після зустрічей у Москві Реткліфф міг вважати, що американська сторона передала росіянам необхідний сигнал.

Проте зміни російської політики після цього не відбулося.

За цією версією, у Кремлі могли сприйняти візит американського посадовця передусім як чергову спробу переконати Путіна завершити війну. Співрозмовник видання припустив, що російський президент міг трактувати такий підхід як ознаку слабкості.

Водночас ці оцінки є версією джерел, а не офіційно підтвердженим поясненням мотивів російського керівництва.

Інциденти біля кордону з Україною

На тлі цих подій у Варшаві окреме занепокоєння викликають останні інциденти поблизу польсько-українського кордону.

Onet зазначає, що польські служби готуються до можливих нових російських провокацій. Серед сценаріїв, які обговорюються у польських урядових колах, — використання техніки з українським маркуванням для атаки на одну з держав східного флангу НАТО з подальшою спробою покласти відповідальність на Україну.

Ще одним можливим сценарієм називають диверсії проти стратегічної інфраструктури, зокрема енергетичних об’єктів. Також не виключається спроба дестабілізувати роботу польсько-українських пунктів пропуску шляхом атак по цілях з українського боку.

Ці сценарії Onet наводить як інформацію, отриману від джерел у польських урядових колах, а не як підтверджені факти про підготовку конкретних атак.

У Польщі готують нові переговори зі США

На цьому тлі особливого значення для Варшави набуває військове співробітництво зі США. Наступного тижня віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш має зустрітися у Вашингтоні з главою Пентагону Пітом Гегсетом.

За неофіційною інформацією, сторони планують обговорити реалізацію оборонних контрактів, а також перспективи будівництва постійної американської військової бази в Польщі.

Поїздка польської делегації відбудеться на тлі кількох інцидентів, які Варшава розглядає у контексті зростання ризиків для східного флангу НАТО.

Нагадаємо, кілька днів тому російський безпілотник атакував потяг поблизу польсько-українського прикордонного переходу.

Крім того, на балтійському узбережжі в районі Ярославця польські військові виявили російський дрон, споряджений вибухівкою.

Новини партнерів

Новини партнерів