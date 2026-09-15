Сергій Лавров. / © Associated Press

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Росія заявила про готовність до переговорів щодо війни в України, але припиняти бойові дії на час перемовин не буде. Натомість, кажуть у Москві, що території — це «корінь» проблеми.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

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Він стверджує, що нібито Москва готова як до двостороннього, так і до тристороннього формату, але не збирається зупиняти так звану «спеціальну військову операцію». Лавров брехливо наголосив, що Кремль «ніколи не затягував і не ускладнював цей процес».

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«Коли є готовність до серйозних переговорів, ми не відмовляємося. Заради бога: тристоронні, двосторонні — будь ласка», — напищено висловився він

У кращих путінських манерах російський посадовець цинічно виправдав продовження війни тим, що нібито Захід свого часу втрутився у переговорний процес і зірвав стамбульські домовленості.

Заява про території

Лавров нахабно заявив, що для Росії питання окупованих українських територій нібито не зводиться до територіальних претензій. Він пафосно наголосив, мовляв, воно стосується «людей і їхніх доль».

За його словами, США нібито наполягають на відмові України від перспективи вступу до НАТО та визнанні Києвом «реалій на землі» як умови для врегулювання.

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Лавров стверджує, що американські переговорники Джаред Кушнер і Стів Віткофф називають це територіальним питанням. Втім, з його слів, Москва нібито розглядає його як питання людей, які «століттями жили в Криму, на Донбасі, чиї предки засновували Одесу, Миколаїв, порти на Чорному та Азовському морях».

Водночас міністр вкотре повторив кремлівські пропагандистські тези про нібито «держпереворот» в Україні та звинуватив українську владу в тому, що вона називала мешканців окупованих територій «терористами».

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни розкрили розкрили небезпечний план Кремля, адже диктатор Володимир Путін хоче більше, ніж Донбас. У той час, коли США заявляють, що Київ, Москва і Вашингтон наближаються до укладення мирної угоди для завершення війни, Кремлі продовжують наполягати на виконанн усіх вимог, вимагаючи від України капітуляції.

Йдеться про виведення ЗСУ з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, включаючи райони, які окупанти досі не окупували; демілітаризації та «денацифікації» українського уряду та суспільства, під чим Путін має на увазі заміну нинішнього українського уряду проросійським; та майбутнього нейтралітету України, зокрема, виключаючи членство в НАТО.

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