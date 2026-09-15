«Соромно і огидно»: генерал США жорстко висловився про Трампа і «енергетичне перемирʼя»

Бен Годжес / © скриншот з відео

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Росія, ймовірно, не дотримуватиметься енергетичної угоди, яку запропонував Україні та РФ президент США Дональд Трамп. Водночас колишній командувач Збройних сил США в Європі Бен Годжес закликав Європу тісніше об’єднуватися на тлі російської агресії.

Про це генерал у відставці заявив в інтерв’ю TVP World.

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Годжес наголосив, що не очікує від Москви виконання подібних домовленостей.

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«Я абсолютно не вірю, що Росія дотримається будь-якої подібної угоди», — заявив Годжес в інтерв’ю.

Він також зазначив, що не бачить «жодних доказів» готовності Трампа допомагати Україні. Крім того, генерал у відставці залишається «дуже скептичним» щодо того, що Росія погодиться дотримуватися будь-якого перемир’я.

«Росія вже веде війну проти нас, проти Заходу, а її головною ціллю є Європа», — зауважив Годжес, коментуючи нещодавній удар по українському поїзду поблизу польського кордону.

На його думку, подібні дії Росії стають можливими через відсутність достатньої відповідальності за скоєне в Україні. Він попередив, що без належної реакції ситуація може погіршитися.

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«Те, що вони роблять, є безрозсудним і дуже небезпечним, і вони роблять усе можливе, щоб заповнити той простір, який ми їм надаємо. (…) Коли для них немає реальних, суттєвих наслідків, це і є той простір. У якийсь момент вони зайдуть занадто далеко, і ми зіткнемося з ситуацією, яка призведе до загибелі людей. Ми маємо не допустити, щоб це коли-небудь сталося», — наголосив Годжес.

Генерал у відставці також заявив, що президент США мав достатньо можливостей звернутися до Путіна та закликати його припинити агресивні дії.

«Мені це соромно і огидно, але я не думаю, що цей американський президент щось таке зробить», — зауважив Годжес.

Водночас він переконаний, що сукупний потенціал Європи та її партнерів, зокрема України, значно перевищує можливості Росії.

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«Тож європейцям доведеться тісніше співпрацювати. Якщо вони зможуть об’єднатися, то Росія не наважиться робити те, що робить зараз», — констатував він.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Україна та РФ фактично погодилися на енергетичне перемир’я.

Ми раніше інформували, що Путін не зацікавлений у такій домовленості до настання зими, оскільки розраховує використати удари по українській енергетиці як важіль тиску на Київ.

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