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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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«Чому люди купуються на цю брехню»: британська експертка розкрила головну тактику Кремля у Європі

Москва не завжди створює проблеми самостійно, а часто маніпулює тими, що вже існують.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Кремль втручається у вибори у Європі

Кремль втручається у вибори у Європі / © Pixabay

Росія продовжить посилювати втручання у виборчі процеси європейських країн, використовуючи вже наявні суспільні суперечності.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявила британська експертка, очільниця Програми вивчення проблем України та Росії Центру державного управління і безпеки в Королівському коледжі Лондона Джейд МакГлінн.

За її словами, з погляду Москви втручання у виборчі процеси є надзвичайно ефективним інструментом.

«З російської точки зору, воно (втручання у вибори, — ред.) максимально ефективне. Одне застереження, яке я хотіла б додати, в тому, що Росія експлуатує проблеми, які вже існують у наших суспільствах», — зазначила вона.

МакГлінн вважає, що лише в окремих випадках Росія може самостійно створювати нові проблеми. Насамперед це стосується актів саботажу.

Водночас, на її думку, демократичним державам доведеться шукати складний баланс у протидії російському впливу в інформаційному та психологічному просторі.

«Якщо ми говоримо про інформаційний та психологічний простір, я думаю, доведеться приймати певні складні компроміси, оскільки Росія дуже добре маніпулює нашими ліберально-демократичними системами та нормами. І в певний момент має відбутися реалістична дискусія: які елементи в суспільстві ми повинні захищати будь-якою ціною, навіть якщо це залишає певну вразливість? Які елементи… навіть у мирний час нам довелося б обмежувати? Але я не думаю, що така серйозна дискусія вже почалася», — вважає експертка.

Вона також наголосила, що боротьба з російською дезінформацією не повинна бути єдиним головним напрямком досліджень.

«Зараз я не бачу великого сенсу зосереджуватися лише на цьому. Так, ми знаємо, як Росія нам бреше, і це корисно знати, але насправді нам потрібно почати проводити набагато більше досліджень того, чому люди купуються на цю брехню», — підкреслила вона.

За словами дослідниці, останні успіхи АдН у Німеччині лише частково можна пояснити допомогою з боку Росії. Вона зазначила, що ця політична сила також звертається до реальних очікувань та настроїв німецьких виборців.

МакГлінн наголосила, що суспільні групи з певними поглядами не обов’язково потрібно легітимізувати, однак із ними необхідно вести діалог, щоб краще розуміти причини їхніх настроїв.

«Отже необов’язково легітимізувати певні погляди людей, але з ними треба спілкуватися, щоб зрозуміти, що можна зробити, щоб зберегти єдність та згуртованість німецького суспільства, як залишити його на продуктивному шляху, який допускає політичні розбіжності, але тільки автентичні, а не ті, що виникли через маніпуляції суспільною думкою», — підсумувала МакГлінн.

Раніше повідомлялося, що Західні еліти століттями живуть у полоні кремлівських ілюзій про велич Росії та продовжують наївно вірити у вигадану могутність Росії.

Ми раніше інформували, що російська пропаганда почала поширювати нову хвилю дезінформації, що Україна нібито перепродує західну зброю та ударні безпілотники представникам італійської мафії.

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