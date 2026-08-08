Російська атака на вибори: кандидат у президенти Франції подав офіційну скаргу

Кандидат у президенти Франції Габріель Атталь / © Associated Press

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Колишній прем’єр-міністр Франції та кандидат у президенти Габріель Атталь подав скаргу через ймовірну російську кампанію дезінформації, спрямовану проти нього напередодні президентських виборів 2027 року.

Про це повідомляє видання Politico.

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Адвокати Атталя заявили французьким ЗМІ, що скаргу було подано у п’ятницю, 7 серпня. У ній ідеться про можливе «іноземне втручання, маніпулювання інформацією, фабрикацію контенту», який може завдати шкоди фундаментальним інтересам Франції та вплинути на чесність майбутніх виборів.

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За словами юристів, кілька акаунтів у соцмережі X поширювали сфальсифіковані відеосюжети та матеріали, стилізовані під публікації французьких і міжнародних ЗМІ. У них Атталю приписували заяви, яких він насправді не робив.

На думку його представників, поширення такого контенту мало на меті дискредитувати політика як кандидата на посаду президента.

Атталь заявив про російський слід

Атталь, який представляє президентську партію «Відродження» Емманюеля Макрона, раніше цього тижня заявив, що став мішенню кампанії з іноземного втручання, яка, за його словами, має російське походження. Політик також попередив, що спроби дестабілізації у Франції можуть активізуватися з наближенням виборів, запланованих на квітень 2027 року.

Французьке державне агентство Viginum, яке займається протидією онлайн-маніпуляціям, підтвердило виявлення інформаційної операції проти Атталя. За оцінкою відомства, вона містить ознаки, характерні для проросійських тактик дезінформації.

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Атталь не перший французький політик, який заявив про ймовірну російську інформаційну кампанію напередодні президентських виборів. Раніше повідомлялося про подібні атаки проти колишнього прем’єр-міністра Едуара Філіпа та лівоцентристського депутата Європарламенту Рафаеля Глюксманна.

Президентські вибори у Франції мають відбутися у квітні 2027 року. На тлі наближення виборчої кампанії французька влада посилює увагу до іноземного втручання та поширення сфальсифікованого контенту в соціальних мережах.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення масштабних домовленостей із Францією у сфері оборонної співпраці. За його словами, йдеться не лише про нові постачання озброєння, а й про передавання ліцензій на виробництво сучасних видів зброї та посилення української системи протиповітряної оборони.

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