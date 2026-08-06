Путін отримав «вікно можливостей»: британський аналітик попередив про загрозу для України

Диктатор Путін / © Associated Press

Реклама

Росія посилює балістичні удари по Україні, використовуючи момент, коли українська протиракетна оборона відчуває гострий дефіцит ракет-перехоплювачів.

Про це Майкл Кларк сказав у коментарі Sky News.

Реклама

За словами аналітика, останніми тижнями російські війська значно активізували удари балістичними ракетами по Києву, оскільки Україна наразі не має достатньо засобів для їхнього перехоплення.

Реклама

Як приклад він навів одну з останніх атак, під час якої Сили оборони України знищили близько 90% російських безпілотників, але не змогли перехопити жодної балістичної ракети.

За словами Кларка, це означає, що всі запущені балістичні ракети досягли визначених Росією цілей.

«Ці атаки, поза сумнівом, триватимуть, поки росіяни можуть продовжувати їх, тому що росіяни знають те саме, що Зеленський чітко пояснив нам усім — що Україні гостро не вистачає боєприпасів, які можуть збити балістичні ракети», — наголосив Кларк.

Аналітик також звернув увагу, що Росія використовує не лише власні балістичні ракети, а й ракети KN-23, отримані від Північної Кореї.

Реклама

На його думку, диктатор Путін усвідомлює, що зараз має перевагу через дефіцит українських засобів протиракетної оборони.

«Путін знає, що у нього є вікно можливостей, коли балістичні ракети вразять більш-менш все, на що вони спрямовані, і українці мало що можуть з цим вдіяти. Він прагне влаштувати Україні справді жахливу зиму, а Зеленський каже решті з нас: ви збираєтеся стояти осторонь і дозволяти цьому відбуватися? Наступного року справи для України можуть бути кращими, але цього року, цієї зими, у них справжня проблема, і Путін це знає», — зазначив Кларк.

Раніше повідомлялося, що в Україні від початку 2026 року обсяги отримання антибалістичних ракет скоротилися приблизно втричі, що стало серйозним викликом для оборони держави.

Ми раніше інформували, що Росія здатна щомісяця запускати по Україні близько 100 балістичних ракет, заявив Сергій «Флеш».

Реклама

Новини партнерів