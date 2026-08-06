Магнітна буря 6 серпня: скільки балів

Магнітна буря / © Associated Press

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У четвер, 6 серпня, буде слабка магнітна буря. Очікується збурення з К-індексом буде 1,7 (зелений рівень).

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

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Зазначається, що сонячний вітер зараз повернувся до фонового рівня. Очікується загалом низька геомагнітна активність.

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Втім, кілька днів тому спостерігалося кілька викидів корональної маси, більшість з яких були не повністю спрямовані на Землю. Однак, можливі ковзні зіткнення можна очікувати 7–8 серпня. Це збільшує ймовірність активних інтервалів та інтервалів STORM G1.

Магнітна буря 6 серпня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря виникає після потужних сонячних спалахів, коли заряджені частинки досягають Землі та впливають на її магнітне поле. Через це відбуваються геомагнітні збурення, які можуть тривати від кількох годин до кількох діб.

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