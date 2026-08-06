Орден Зеленського знову став причиною суперечки: у Навроцького різко звернулися до Туска

Кароль Навроцький / © Associated Press

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Очільник канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький закликав прем’єр-міністра Дональда Туска підписати рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла.

Про це йдеться у дописі Богуцького в Мережі Х.

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Зауважимо, що його допис переважно стосувався внутрішніх суперечок в країні. Зокрема, щодо призначення суддів. Втім, однак наприкінці він згадав скандал навколо нагороди для Зеленського.

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За словами Богуцького, Туску нібито потрібно «знайти в собі мужність» для такого кроку і врешті підписати рішення.

«Закликаю вас знайти в собі мужність виконати свій обов’язок і фактично підписати постанову президента щодо позбавлення президента України ордена Білого орла», — написав Богуцький.

До слова, коли президент Навроцький вирішив позбавити Зеленського ордена відповідне рішення мав підписати і Дональд Туск. Однак президент України повернув орден ще до цього.

Нагадаємо, 19 червня Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі - ордена Білого Орла. Причиною цього став скандал через присвоєння українській військовій частині найменування на честь Героїв УПА. У Варшаві обурилися, заявляючи, що таке рішення лідера України «суперечить гарному ставленню до історичних цінностей».

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Вже наступного дня Зеленський повідомив, що відправив Навроцькому орден. Президент наголосив, що українці вдячні всім народам, державам та лідерам, хто буде й надалі з ними на шляху захисту свободи. Слідом за ним польські нагороди відправили і інші колишні президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.

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