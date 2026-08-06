"Їде дах": результати вступу-2026 затримуються, тисячі абітурієнтів чекають ще від ночі

Абітурієнтка / © ТСН

Реклама

Тисячі абітурієнтів уже понад 9 год. чекають на результати вступної кампанії 2026 року через технічні роботи в Єдиній електронній базі з питань освіти. Користувачі соцмереж скаржаться на відсутність доступу до електронних кабінетів.

Про це пишуть користувачі соцмережі Threads.

Реклама

Результати вступної кампанії-2026 затримуються — що відомо

На офіційному порталі вступної кампанії України наразі доступна лише одна сторінка з повідомленням про те, що «проводяться роботи щодо підготовки та виконання алгоритму адресного розміщення за державним/регіональним замовленням та за кошти фізичних/юридичних осіб. Очікуваний час завершення робіт: не пізніше 6 серпня».

Реклама

У повідомленні також пояснюється, що доступ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), сайту «Вступ-2026» та електронних кабінетів вступників буде відсутній від 12:00 5 серпня до моменту розміщення рекомендацій (не пізніше 6 серпня). Це пов’язано з підготовкою та виконанням алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення (для вступників на бакалаврат і медичну магістратуру).

Абітурієнти неабияк схвильовані ситуацією в очікуванні своїх результатів щодо вступу до закладів вищої освіти. Про це вони діляться у соцмережах, зокрема у Threads.

«Народ, минулорічні вступники, коли і о котрій вам прийшли рекомендації до зарахування?» — написав користувач unreadmessagessss.

Згодом він додав: «Господи. Я вже не можу чекати ці рекомендації до зарахування. У мене вже дах їде».

Реклама

«Комусь вже прийшла рекомендація до зарахування в особистий кабінет?» — поцікавилася користувачка Ксюша Борисова.

«Ввечері побачила пост, що рекомендації в кабінеті почнуть з’являтися о 00. Я, як дебіл, звичайно, чекала», — написала dasha_vakhnytska.

«ЄДЕБО не витримали тиску вступників і просто закрили все, поки не будуть завантажені результати вступу з усіх університетів», — написала katekulachko, додавши до повідомлення скриншот сторінки сайту «Вступ-2026».

Повідомлення на сайті «Вступ-2026» / © скриншот

МОН подовжило вступ до аспірантури

Зауважимо, водночас Міністерство освіти і науки України подовжило терміни вступної кампанії до аспірантури. Така звістка отримала хвилю критики в коментарях від Facebook-користувачів.

Реклама

У заяві МОН вказано, що терміни вступної кампанії до аспірантури подовжать, тож майбутні аспіранти матимуть більше часу, щоб подати заяви та пройти вступні випробування.

Оновлений графік вступної кампанії до аспірантури:

7 вересня до 18:00 — подання заяв для участі в конкурсному доборі та реєстрація на вступний іспит зі спеціальності;

8-21 вересня — вступні іспити зі спеціальності та інші передбачені закладами освіти оцінювання;

від 22 вересня — надання рекомендацій до зарахування;

до 26 вересня — оновлення списків рекомендованих на бюджетні місця у разі, якщо окремі вступники не виконають вимог для зарахування;

до 28 вересня — зарахування вступників, які отримали рекомендації та виконали всі необхідні вимоги.

В МОН додали, що заклади вищої освіти матимуть можливість організувати додатковий набір до аспірантури на контрактну форму навчання. Він може стартувати не раніше 29 вересня, а конкретні терміни визначатимуть самі заклади у своїх правилах прийому. Завершити зарахування за цією процедурою необхідно не пізніше 15 жовтня.

«МОН виявився не спроможним провести вступну кампанію в аспірантуру у визначені ним же терміни й при цьому переклав відповідальність на інтереси аспірантів. Десятки тисяч людей в країні запланували свій час на іспити, але одне ручне рішення всупереч порядку вступу це перекреслило«, — прокоментував користувач Igor Serdiuk.

«Як щодо контрактної форми навчання в науковій аспірантурі?» — написав Dionisiy Yevtushenko.

«У вас амбівалентність зашкалює», — прокоментував Michael Savchyn.

«Скасуйте ЄВІ (єдиний вступний іспит — ред.), бо скоро взагалі не буде аспірантів», — висловився Юрій Білоусов.

Нагадаємо, під час вступної кампанії 2026 року в Україні кількість поданих заяв зросла на 28% порівняно з попереднім роком, попри обмеження у 10 заяв на одного абітурієнта. За даними МОН, трійку найпопулярніших спеціальностей традиційно очолили менеджмент, психологія та філологія, проте також суттєво зріс попит на комп’ютерні науки, кіберзахист і технічні напрями з особливою державною підтримкою для відбудови країни, такі як будівництво, робототехніка та машинобудування.

Новини партнерів