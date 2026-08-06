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Його розірвало вибухом: у ресторані Москви загинув новопризначений генерал — нові деталі
Днями у Москві на Троєкурівському цвинтарі секретно відбулися похорони неназваного генерал-майора. За повідомленнями російських ЗМІ, йдеться про Єрусалімова, який був другом командувача ПКС РФ Чайки.
Під час вибуху у московському ресторані загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Єрусалімов. У травні 2025 року Володимир Путін присвоїв йому нове офіцерське звання.
Про це повідомляють російські телеграм-канали та ЗМІ.
За інформацією OSINT-блогера Necro Mancer, 4 серпня відбулося прощання з генерал-лейтенантом Ігорем Єрусалімовим.
За повідомленнями російських ЗМІ, Єрусалімов є жертвою вибуху в московському ресторані. Однак точна дата смерті та її причина офіційно невідомі. Попередньо його розірвало вибухом під час святкування ювілею командувача Повітряно-космічних сил Російської Федерації Чайка.
Анонімний російський Telegram-канал мілблогерів ВЧК-ОДПУ інформує, що у Москві на Троєкурівському цвинтарі секретно відбулися похорони неназваного генерал-майора. Найімовірніше, йдеться про Єрусалімова, який був другом Чайки.
Похорон проходив в умовах таємності. Зранку на цвинтарі чергували співробітники ФСТ та співробітники Росгвардії. Усі машини, що в’їжджали, перевіряли, а відвідувачі повинні були пройти через рамки безпеки.
За словами очевидців, на цвинтарі ховали генерал-майора, який раніше служив у Сухопутних військах. На це вказує прапор СВ РФ, а процесію супроводжувала почесна варта з прапором Повітряно-космічних сил Росії.
Що відомо про російського генерал-лейтенанта
Медіазона зазначає, що у 2020 році Єрусалимов був начальником оперативного управління штабу Західного військового округу, а в 2024 — начальником оперативного управління — першим заступником начальника штабу Московського військового округу. У травні 2025 року Володимир Путін надав Єрусалимову звання генерал-лейтенанта.
Вибух у ресторані Москви — останні новини
Нагадаємо, 1 серпня у розкішному ресторані Balzi Rossi в центрі Москви стався вибух. За останніми неофіційними даними, загинули п’ятеро людей, ще 21 особа дістала поранення.
За непідтвердженою інформацією, головною ціллю замаху міг бути командувач Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковник Олександр Чайко. За даними російських ЗМІ, він живий, але його зать Данил Передрій загинув. Це свідчить про державні реєстри Росії.