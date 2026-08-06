Кремль спеціально запускає по Україні ракети, які може збити лише Patriot: в ISW розкрили нову тактику РФ

РФ намагається максимально пробити український повітряний щит за допомогою важкого ракетного озброєння / © ТСН.ua

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Під час останнього нічного обстрілу Росія застосувала тактику свідомого виснаження українських засобів протиповітряної оборони. Окупанти цілеспрямовано випустили цілі, які спроможні перехоплювати лише високоточні західні комплекси на зразок американських Patriot.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у свіжому звіті.

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За даними аналітиків, українським силам ППО не вдалося збити жодну з 28 ракет, випущених російськими військами за ніч. Причина полягає у тому, що абсолютно всі ворожі цілі були або балістичними ракетами, або ракетами, що рухалися за балістичною траєкторією. Збивати такі об’єкти здатні лише системи Patriot або їхні аналоги, дефіцит ракет до яких наразі гостро відчуває Україна.

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Полювання на дефіцитні перехоплювачі

В ISW наголошують, що це свідома стратегія Кремля: ворог користується критичним зменшенням постачань західних ракет-перехоплювачів.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що від початку 2026 року Україна отримує втричі менше протиракетних систем-перехоплювачів. Значною мірою ця ситуація спричинена загостренням війни на Близькому Сході, куди партнери перенаправляють частину оборонних ресурсів.

Зміна тактики ударів

Експерти фіксують чітку зміну характеру ворожих атак на користь важкого ракетного озброєння:

Рекордні обстріли: У липні 2026 року Росія запустила рекордну кількість ракет по території України за останній час.

Переакцентування цілей: Останніми тижнями окупанти проводять системну кампанію, суттєво наростивши частку ракетних ударів і одночасно зменшивши використання ударних безпілотників.

Таким чином ворог намагається максимально пробити український повітряний щит у період, коли постачання критично важливих ракет до систем Patriot залишається обмеженим.

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«Небо без захисту»

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про різке скорочення оборонної допомоги. За його словами, постачання ракет для ППО у першому півріччі 2026 року впало втричі порівняно з минулим роком. Про це глава держави повідомив у Мережі.

Зеленський заявив, що цього року обсяги постачання антибалістичних засобів від міжнародних партнерів суттєво зменшилися.

Водночас глава держави наголосив, що дефіцит ракет до ППО можна подолати за допомогою політичної волі та локалізації виробництва.

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