Трамп відмовив Україні у протибалістичних ракетах / © Associated Press

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Під час останньої зустрічі в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп відхилив запит Києва на додаткові перехоплювачі, пояснивши це потребою зберегти ресурси США для захисту власних об’єктів на Близькому Сході через конфлікт із Іраном.

Про це пише Financial Times.

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Трамп відхилив прохання України про перехоплювачі балістики — FT

Унаслідок масованого нічного обстрілу України у Києві загинули щонайменше 17 людей, ще 44 дістали поранення. Росіяни продовжують використовувати брак перехоплювачів балістичних ракет в Україні та завдають нищівних ударів по логістиці.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, противник випустив по столиці 24 балістичні ракети, чотири протикорабельні ракети та 115 безпілотників. Силам ППО вдалося збити 98 дронів, однак жодної з ракет перехопити не вдалося.

Напередодні президент Володимир Зеленський попереджав про критичну нестачу протиракет до комплексів Patriot — єдиного наявного в України західного озброєння, яке може ефективно збивати балістику.

«Ракети-перехоплювачі балістичних ракет могли б врятувати життя загиблих сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли, що затримки з їх постачанням або небажання надавати протибалістичні системи безпосередньо призводять до таких жахливих жертв і руйнувань», — написав Зеленський.

Президент США Дональд Трамп поставив під сумнів можливість надання Україні ліцензії на внутрішнє виробництво ракет до Patriot, хоча раніше обіцяв розглянути це рішення.

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«Ми розглядаємо це питання. Це дуже незвичайна зброя, і… нам потрібно бути трохи обережними з тим, кому ми видаємо ліцензії. Ми насправді не ліцензуємо обладнання», — казав Трамп.

Однак стало відомо, що Дональд Трамп під час останньої зустрічі в Овальному кабінеті відхилив запит Києва на ракети-перехоплювачі до ППО Patriot, і заявив, що США ці ракети також потрібні через війну з Іраном.

На тлі снарядного голоду Україна закликає запровадити нові обмеження проти російського ВПК.

Трамп відмовив Україні у наданні ліцензії на Patriot

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами 31 липня заявив, що його адміністрація наразі не погодилася надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем Patriot.

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Він пояснив це необхідністю захищати секрети передових американських технологій, які неможливо відтворити як звичайні мікрочипи. Також Трамп висловив побоювання, що передана зброя в майбутньому може бути використана проти самих США, і наголосив на потребі пришвидшити власне виробництво через вичерпання наявних американських запасів.

Водночас Трамп підтвердив прагнення Володимира Зеленського отримати комплекси Patriot і ракети Tomahawk, відзначивши їхню високу ефективність. Політик нагадав про розмову з українським колегою щодо необхідності припинити війну через величезні щомісячні втрати солдатів.

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