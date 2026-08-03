США різко збільшують виробництво ракет Patriot: що стало причиною

Patriot / © Associated Press

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США підписали угоду з компаніями Lockheed Martin та Northrop Grumman на суму понад 3 мільярди доларів задля нарощування виробництва деталей для ракет-перехоплювачів Patriot та THAAD. Запаси озброєння виснажуються через війни в Ірані та Україні.

Про це пише Reuters.

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США збільшать виробництво ракет Patriot і THAAD: що відомо

Повідомляється, що Пентагон і Northrop у понеділок оголосили про підписання угоди на суму понад 3 мільярди доларів. Цей контракт послідував за оголошеною тижнем раніше угодою з Lockheed на суму до 58,6 мільярда доларів на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot.

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Згідно із заявою Пентагону, нові рамкові домовленості дозволять потроїти виробництво ракетних комплексів Patriot та почетверити випуск систем THAAD. Крім того, угода передбачає створення другого джерела постачання твердопаливних ракетних двигунів PAC-3 та нарощування виробництва пристроїв безпеки запалювання.

За оцінками вашингтонського аналітичного центру Центру стратегічних та міжнародних досліджень, на озброєнні армії США наразі є менше ніж 1000 перехоплювачів Patriot та менше ніж 250 перехоплювачів THAAD. Обидві системи активно залучалися до бойових дій на Близькому Сході. Переговорники Пентагону були змушені тиснути на підрядників та укладати попередні виробничі контракти на початку цього року, аби пришвидшити процес.

Зазначається, що гостро потребує цього озброєння і Україна, яка стикається з хронічною нестачею таких боєприпасів. Ракети Patriot залишаються єдиним озброєнням в українському арсеналі, здатним перехоплювати ворожі балістичні ракети.

Окрім цього, США уклали аналогічну рамкову угоду з материнською компанією Raytheon (RTX), щоб збільшити виробництво крилатих ракет «Томагавк» із нинішніх показників близько 60 одиниць на рік до 1000 штук на рік.

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Виробництво ракет Patriot в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів, що Україна активно працює з партнерами зі США та Європи над постачанням нових пакетів підтримки для протиповітряної оборони, а також готує розширення виробництва та локалізації західного озброєння.

Раніше ми писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа поки не дала Україні дозвіл на виробництво ракет до систем Patriot через побоювання витоку секретних технологій.

Через це у Конгресі різко розкритикували таке рішення американського лідера.

Водночас переговори щодо налагодження виробництва ракет до Patriot в Україні тривають, проте швидких результатів очікувати не варто. До зими сторони навряд чи встигнуть підписати довгостроковий контракт, а на запуск самих заводів піде ще більше часу.

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