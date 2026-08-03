П’яний військовий у СЗЧ кинув гранату в дітей на Одещині: є постраждалий

На Одещині військовий підірвав вибухівку біля підлітків / © Поліція Одеської області

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У Подільську на Одещині п’яний військовий посварився з підлітками біля ліцею і кинув у їхній бік гранату. Від вибуху постраждав 13-річний хлопчик.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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У поліції зазначили, що подія сталася цими вихідними ввечері. Перехожі почули вибух і подзвонили на 102. Як з’ясувалося, 51-річний військовий, який самовільно залишив частину і був п’яним, біля ліцею чіплявся до підлітків.

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«Чоловік спровокував сварку та нецензурно лаявся, демонстрував предмет, зовні схожий на гранату, та зухвало погрожував застосувати його. Попри зауваження перехожих, чоловік не припинив своїх протиправних дій. Згодом він кинув вибуховий предмет у бік місця, де перебували підлітки. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 13-річний хлопець», — повідомили поліцейські.

Також додали, що медичну допомогу йому надали на місці, госпіталізація не знадобилася. Остаточний ступінь тяжкості травм визначить судово-медична експертиза.

На Одещині військовий підірвав вибухівку біля підлітків / © Поліція Одеської області

Правоохоронці оперативно розшукали зловмисника неподалік від місця події того ж вечора. Перевірка підтвердила, що він перебував у нетверезому стані. На місці вибуху слідчі вилучили залишки ручної осколкової гранати.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням спеціально пристосованого предмета) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

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На Одещині військовий підірвав вибухівку біля підлітків / © Поліція Одеської області

Окрім цього, у суді вже розглядається інше провадження щодо нього — за ст. 407 ККУ про самовільне залишення військової частини. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури.

Нагадаємо, у Львові на вулиці Зеленій виявили схожий на гранату предмет. Її на проїжджій частині помітив водій тролейбуса №24, який одразу зупинив транспортний засіб та евакуював пасажирів.

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