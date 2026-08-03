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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
117
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2 хв

Дитина п’ять років прожила з магнітами у шлунку: у Вінниці лікарі провели унікальну операцію

У Вінниці лікарі випадково виявили в організмі дитини дев’ять магнітних кульок.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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У Вінниці з організму дитини дістали 9 магнітів. Фото: КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради"

У Вінниці з організму дитини дістали 9 магнітів. Фото: КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради" / © Facebook

У Вінниці лікарі врятували дитину, з організму якої дістали дев’ять магнітних кульок. Вона могла проковтнути їх аж п’ять років тому, і весь цей час ніяких болів чи інших симптомів не було.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.

Лікарі дістали магніти — як пройшла операція

Лікарі зазначили, кульки знайшли випадково під час обстеження. Виявилося, що магніти роками трималися у стінці шлунка. Дитину нічого не турбувало, але всередині вже почалися небезпечні зміни.

«Перед лікарями постало складне клінічне завдання: виконати відкрите оперативне втручання чи обрати органозберігаючу тактику. Було прийнято рішення на користь органозберігаючого підходу. Оскільки стандартними ендоскопічними інструментами видалення магнітів було неможливим, застосовано авторську магніт-асистовану методику, яка дозволила контрольовано та безпечно видалити всі сторонні тіла без лапаротомії», — йдеться в повідомленні.

У Вінниці з організму дитини дістали 9 магнітів. Фото: КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради». / © соцмережі

У Вінниці з організму дитини дістали 9 магнітів. Фото: КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради». / © соцмережі

Стан пацієнта та застереження лікарів

Після проведення процедури маленький пацієнт перебував під пильним клінічним і рентгенологічним наглядом. Жодних ознак перфорації чи інших ускладнень медики не виявили, тож уже на третю добу дитину виписали додому в задовільному стані.

Фахівці вкотре наголошують, що іграшки з магнітними кульками несуть приховану й дуже серйозну загрозу для дітей. Проковтування кількох таких елементів призводить до того, що вони з’єднуються крізь стінки органів і можуть спричинити відмирання тканин, прорив стінок шлунка чи кишківника, нориці або перитоніт.

У разі найменшої підозри, що малеча проковтнула магніт, лікарі закликають негайно звертатися по медичну допомогу, навіть якщо жодних тривожних симптомів немає.

Нагадаємо, чотирирічний хлопчик помер після того, як заснув у розпеченому автомобілі. Поліція з’ясовує всі обставини інциденту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
117
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