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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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У Польщі 18-річний українець може отримати довічне: що він накоїв

18-річному українцю у Польщі загрожує довічне ув’язнення за напад з ножем на жінку біля під’їзду у Вроцлаві.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Довічне за напад на жінку: у Вроцлаві судитимуть 18-річного українця

Довічне за напад на жінку: у Вроцлаві судитимуть 18-річного українця / © Wiadomosci

У Польщі 18-річному українцеві можуть дати довічне ув’язнення за напад з ножем на жінку.

Про це пише прокуратура польського міста Вроцлав.

На допиті підозрюваний Дмитро М. не визнав себе винним у пред’явлених звинуваченнях та відмовився давати пояснення, зокрема щодо мотиву своїх дій та перебігу подій.

Прокурор подав клопотання до районного суду Вроцлава про застосування тимчасового арешту строком на три місяці.

Українцеві загрожує позбавлення волі на строк не менше 10 років або довічним позбавленням волі.

«Ми рішуче засуджуємо всі прояви насильства та агресії, незалежно від того, хто є винуватцем чи жертвою. Будь-хто, хто вчиняє злочин, має нести відповідальність відповідно до чинного законодавства Республіки Польща», — йдеться у заяві консульства України у Вроцлаві.

Нагадаємо, що у Вроцлаві 18-річний українець напав зі зброєю на молоду жінку біля під’їзду житлового будинку. Нападник кілька разів ударив 30-річну полячку ножем на вході до сходової клітки, після чого намагався втекти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
52
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