Напад із ножем у Вроцлаві: поліція затримала 18-річного українця

У Вроцлаві затримали 18-річного українця

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У Вроцлаві поліція затримала 18-річного юнака, який напав зі зброєю на молоду жінку біля під’їзду житлового будинку на вулиці Гагаріна. Потерпілу з тілесними ушкодженнями терміново госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє RMF24.

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У Польщі українець напав на жінку

Як повідомили в поліції Нижньої Сілезії, інцидент стався в суботу ввечері. Нападник кілька разів ударив жінку ножем на вході до сходової клітки, після чого намагався втекти. Жінку доставили до лікарні.

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Утім, правоохоронцям вдалося швидко розшукати та затримати підозрюваного. Речниця вроцлавської поліції Моніка Калета заявила, що затриманим нападником є 18-річний хлопець-громадянин України.

Правоохоронці кваліфікували подію як замах на вбивство. Наразі мотиви злочину залишаються невідомими, як і те, чи були нападник та жертва знайомі між собою.

Більше подробиць про напад та розслідування очікується в понеділок, 3 серпня.

На подію вже відреагував міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марчин Кєрвінський. У своєму дописі в соцмережі X він оцінив оперативність правоохоронців:

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«Злочинця заарештовано. Чудова робота поліції. Нульова толерантність до злочинців та ненависті».

У Польщі чоловік стріляв в українку

Нагадаємо, у польському Лодзі поліція розшукує чоловіка, який напав у травні на громадянку України. На мосту Домбровського незнайомець спочатку доторкався до жінки та притиснув її до краю, а після того, як вона в шоковому стані пішла за ним і почала вигукувати образи, дістав пістолет та здійснив близько 8 пострілів з відстані 6–7 метрів. Постраждала зазнала поранень рук.

Інцидент набув розголосу після публікації відео розповідей потерпілої у соцмережах. Вона вже звернулася до правоохоронців, хоча спершу вагалася через страх депортації.

Польські поліцейські оперативно прийняли заяву, провели огляд місця події та необхідні експертизи, а наразі вживають заходів для встановлення особи нападника та притягнення його до відповідальності.

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