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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдруге за добу атакувала найбільший склад ROZETKA: заява компанії

Росіяни двічі вдарили по складах ROZETKA 2 серпня.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Росія вдруге за добу атакувала найбільший склад ROZETKA: заява компанії

У ніч проти 2 серпня російські війська знову атакували найбільший склад компанії ROZETKA. За інформацією компанії, у склад влучили два ударні безпілотники.

Про це повідомили у ROZETKA.

Як зазначили у компанії, що це вже друга атака на логістичний об’єкт за останні 24 години. Там вважають, що удар був цілеспрямованим.

«Сьогодні вночі ще два „шахеди“ влучили в найбільший склад ROZETKA. Але головне — люди не постраждали. Це друга атака на наш склад за 24 години. Точно не випадковість, а цілеспрямований удар», — йдеться у повідомленні.

Попри повторний обстріл, у компанії запевнили, що продовжують працювати у штатному режимі.

«ROZETKA працює за графіком. Дякуємо всім, хто нас підтримує», — наголосили в компанії.

Нагадаємо, армія РФ здійснила масований наліт на Київщину. Так, у ніч проти 2 серпня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. Найбільше постраждав Броварський район, де внаслідок влучання та падіння уламків спалахнули складські приміщення, а також було пошкоджено приватний будинок. За даними Київської ОВА, пожежі оперативно ліквідували рятувальники. Минулося без загиблих і постраждалих.

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Кількість переглядів
70
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