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Росія влаштувала нічний наліт на Київщину: стали відомі наслідки атаки
Росія знову атакувала Київську область ударними дронами вночі 2 серпня. У Броварському районі спалахнули склади, також пошкоджено приватний будинок.
У ніч проти неділі, 2 серпня, росіяни знову атакували Київську область ударними дронами. Ворожі безпілотники летіли на мирні населені пункти та цивільну інфраструктуру регіону. Найбільше дісталося Броварському району.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
Росіяни атакували Київщину дронами: наслідки
Найбільше від ворожого обстрілу постраждав Броварський район — внаслідок влучання та падіння уламків спалахнули склади. На місце негайно виїхали підрозділи ДСНС і швидко приборкали вогонь.
Окрім того, руйнувань зазнав один із приватних будинків. На щастя, минулося без жертв та травмованих серед цивільних.
«Дякуємо нашим силам ППО та всім службам, які цієї ночі захищали Київщину й оперативно ліквідовували наслідки ворожої атаки», — зазначили у місцевій адміністрації.
Атака сьогодні на Харків
Нагадаємо, у ніч проти 2 серпня 2026 року Харків зазнав чергової атаки ворожими безпілотниками. У Салтівському районі ударний дрон влучив у дах багатоповерхівки. Там обійшлося без постраждалих.
Крім того, влучання зафіксували в Індустріальному та Київському районах міста. Внаслідок цих ударів пошкоджено автомобіль, а також постраждали двоє дітей віком 8 і 13 років.