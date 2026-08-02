Росія влаштувала нічний наліт на Київщину: стали відомі наслідки атаки

Росія атакувала дронами Київщину / Фото: ілюстративне / © Unsplash

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У ніч проти неділі, 2 серпня, росіяни знову атакували Київську область ударними дронами. Ворожі безпілотники летіли на мирні населені пункти та цивільну інфраструктуру регіону. Найбільше дісталося Броварському району.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

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Росіяни атакували Київщину дронами: наслідки

Найбільше від ворожого обстрілу постраждав Броварський район — внаслідок влучання та падіння уламків спалахнули склади. На місце негайно виїхали підрозділи ДСНС і швидко приборкали вогонь.

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Окрім того, руйнувань зазнав один із приватних будинків. На щастя, минулося без жертв та травмованих серед цивільних.

«Дякуємо нашим силам ППО та всім службам, які цієї ночі захищали Київщину й оперативно ліквідовували наслідки ворожої атаки», — зазначили у місцевій адміністрації.

Атака сьогодні на Харків

Нагадаємо, у ніч проти 2 серпня 2026 року Харків зазнав чергової атаки ворожими безпілотниками. У Салтівському районі ударний дрон влучив у дах багатоповерхівки. Там обійшлося без постраждалих.

Крім того, влучання зафіксували в Індустріальному та Київському районах міста. Внаслідок цих ударів пошкоджено автомобіль, а також постраждали двоє дітей віком 8 і 13 років.

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