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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
2 хв

Сергій Притула на рідкісному фото показав однорічного сина, який схожий на нього як дві краплі води

Колишній ведучий також привітав маленького синочка з важливим святом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Сергій Притула

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

Український громадський діяч, волонтер та колишній ведучий Сергій Притула вперше за тривалий час показав однорічного сина, який вже помітно підріс.

У своєму Instagram знаменитість опублікував рідкісне фото з Марком. На знімку хлопчик сидів на гірці та усміхався перед об’єктивом фотокамери. Можна розгледіти, як маленький Марко вже помітно підріс та подорослішав.

Кадром із молодшим сином Сергій Притула поділився не просто так. Річ у тім, що 2 серпня хлопчик святкує свій перший день народження. Дитині виповнюється рочок. Тож, колишній ведучий публічно привітав сина зі святом та адресував його теплі та ніжні слова.

Молодший син Сергія Притули / © instagram.com/siriy_ua

Молодший син Сергія Притули / © instagram.com/siriy_ua

«Наймолодшому з Притул сьогодні 1 рік! Марко Сергійович — офіційно. Калачик — версія тата. Красунчик — версія Стефанії. Незалежно від варіантів, беззаперечний володар призу глядацьких симпатій серед друзів родини і головний посміхун Києва! Щасливої долі, Калачику! І тобі, і всім українським дітям!» — адресував синові волонтер.

До речі, тим часом у коментарях звернули увагу на зовнішність Марка. Користувачі переконані, що маленький хлопчик просто копія свого тата.

Зазначимо, Сергій Притула виховує чотирьох дітей. Старший син Дмитро з’явився на світ у першому шлюбі волонтера. Друга дружина народила йому доньок Соломію та Стефанію і сина Марка.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула показував, як підросла його старша донька. Також колишній ведучий розчулив щирим зізнанням у 9-річчя дівчинки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
172
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