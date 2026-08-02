Сергій Притула на рідкісному фото показав однорічного сина, який схожий на нього як дві краплі води

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

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Український громадський діяч, волонтер та колишній ведучий Сергій Притула вперше за тривалий час показав однорічного сина, який вже помітно підріс.

У своєму Instagram знаменитість опублікував рідкісне фото з Марком. На знімку хлопчик сидів на гірці та усміхався перед об’єктивом фотокамери. Можна розгледіти, як маленький Марко вже помітно підріс та подорослішав.

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Кадром із молодшим сином Сергій Притула поділився не просто так. Річ у тім, що 2 серпня хлопчик святкує свій перший день народження. Дитині виповнюється рочок. Тож, колишній ведучий публічно привітав сина зі святом та адресував його теплі та ніжні слова.

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Молодший син Сергія Притули / © instagram.com/siriy_ua

«Наймолодшому з Притул сьогодні 1 рік! Марко Сергійович — офіційно. Калачик — версія тата. Красунчик — версія Стефанії. Незалежно від варіантів, беззаперечний володар призу глядацьких симпатій серед друзів родини і головний посміхун Києва! Щасливої долі, Калачику! І тобі, і всім українським дітям!» — адресував синові волонтер.

До речі, тим часом у коментарях звернули увагу на зовнішність Марка. Користувачі переконані, що маленький хлопчик просто копія свого тата.

Зазначимо, Сергій Притула виховує чотирьох дітей. Старший син Дмитро з’явився на світ у першому шлюбі волонтера. Друга дружина народила йому доньок Соломію та Стефанію і сина Марка.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула показував, як підросла його старша донька. Також колишній ведучий розчулив щирим зізнанням у 9-річчя дівчинки.

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