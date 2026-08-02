Союзник, що відвернувся від Кремля: Пашинян подав у відставку

Нікол Пашинян та Володимир Путін / © Associated Press

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У неділю, 2 серпня, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про відставку на чолі зі своїм урядом через початок першої сесії новообраного парламенту — Національних зборів.

Про це вірменський політик повідомив на сторінці у Facebook.

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Зауважимо, що, згідно з Конституцією країни, робота нового парламенту зобов’язує чинний уряд подати у відставку.

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Пашинян повідомив про початок роботи Національних зборів Вірменії 9-го скликання. Та додав, що підписав відповідну заяву про відставку та направив президентові, попросивши прийняти відставку уряду.

7 червня у Вірменії відбулися парламентські вибори. Після цього прем’єр-міністр на чолі з кабінетом міністрів має скласти повноваження. Після прийняття відставки уряду президент має призначити нового прем’єра, кандидатуру якого висуне парламентська більшість.

За інформацією вірменських ЗМІ, Нікол Пашинян, найімовірніше, знову очолить уряд, оскільки його партія «Громадянський договір» здобула перемогу на парламентських виборах. Вона отримала 49,7% голосів і гарантувала собі більшість у Національних зборах.

Вибори у Вірменії — що відомо

Нагадаємо, 7 червня у Вірменії відбулися парламентські вибори. За результатами найбільшу кількість голосів отримала партія «Громадянський договір». Політсила може одноосібно сформувати новий уряд, адже отримала 61 зі 101 місць в парламенті. Загалом до парламенту проходять лише три політичні сили.

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У Росії не привітали Пашиняна з перемогою на виборах, оскільки він відвернувся від зв’язків із Росією. Як покарання, у відповідь Кремль може розірвати угоду про безмитний експорт газу, пише Economist.

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