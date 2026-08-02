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«Полюють просто на людей»: Терехов попередив про новий вид терору РФ
Влада міста працює над протидією ударам FPV-дронів спільно з військовими та обласною військовою адміністрацією.
У липні FPV-дрони окупаційних військ стали одним із головних інструментів терору проти Харкова. Армія РФ 109 разів атакувала місто, половина з них — це удари дронами.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
За його словами, майже половина всіх ударів — 51 атака FPV-дронами: 45 влучань із детонацією та ще шість дронів, які не вибухнули. В середньому кожен другий удар по Харкову противник завдавав FPV.
Яка небезпека від FPV-дрони
«Це принципово інший рівень загрози. Такі дрони летять низько, можуть керуватися через оптоволокно, з’являються раптово і полюють не лише на нерухомі об’єкти. Вони атакують цивільні автомобілі просто під час руху, вантажівки, хлібовози, машини, які розвозять людям воду. Б’ють по автозаправних станціях і паливних колонках — місцях, де поруч завжди можуть перебувати люди», — попередив Терехов.
Він зауважив, що лише протягом одного з тижнів понад половину ворожих безпілотників було спрямовано саме на транспорт та об’єкти з пальним.
Як Харків протистоїть атаками FPV-дрони
Влада міста працює над протидією цим ударам спільно з військовими та обласною військовою адміністрацією. Антидронові сітки не захищають на 100% від реактивних дронів, ракет чи КАБів.
«Саме військові визначають, де і які засоби можуть бути ефективними, бо універсального рішення проти FPV сьогодні не існує. Антидронові сітки можуть спрацювати в одному випадку, але не захищають від усього спектра озброєння — реактивних дронів, ракет чи керованих авіабомб», — зазначив Терехов.
Водночас місцева влада пропонує власні технічні підходи. Частину необхідних конструкцій та елементів захисту виготовляють і встановлюють комунальні підприємства.
Атаки по Харкову — останні новини
Нагадаємо, у ніч проти 2 серпня Росія атакувала Харків ударними безпілотниками. Під ударом опинилися Індустріальний та Київський райони. Там зафіксовано влучання. Постраждали двоє дітей віком 8 і 13 років.
Напередодні окупанти атакували Шевченківський район Харкова ударними безпілотниками. Під прицілом ворога опинилася складська будівля місцевого видавництва. Унаслідок атаки один чоловік отримав поранення, доля ще одного співробітника видавництва наразі невідома.