«Полюють просто на людей»: Терехов попередив про новий вид терору РФ

Атака на Харків / © ДСНС

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У липні FPV-дрони окупаційних військ стали одним із головних інструментів терору проти Харкова. Армія РФ 109 разів атакувала місто, половина з них — це удари дронами.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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За його словами, майже половина всіх ударів — 51 атака FPV-дронами: 45 влучань із детонацією та ще шість дронів, які не вибухнули. В середньому кожен другий удар по Харкову противник завдавав FPV.

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Яка небезпека від FPV-дрони

«Це принципово інший рівень загрози. Такі дрони летять низько, можуть керуватися через оптоволокно, з’являються раптово і полюють не лише на нерухомі об’єкти. Вони атакують цивільні автомобілі просто під час руху, вантажівки, хлібовози, машини, які розвозять людям воду. Б’ють по автозаправних станціях і паливних колонках — місцях, де поруч завжди можуть перебувати люди», — попередив Терехов.

Він зауважив, що лише протягом одного з тижнів понад половину ворожих безпілотників було спрямовано саме на транспорт та об’єкти з пальним.

Як Харків протистоїть атаками FPV-дрони

Влада міста працює над протидією цим ударам спільно з військовими та обласною військовою адміністрацією. Антидронові сітки не захищають на 100% від реактивних дронів, ракет чи КАБів.

«Саме військові визначають, де і які засоби можуть бути ефективними, бо універсального рішення проти FPV сьогодні не існує. Антидронові сітки можуть спрацювати в одному випадку, але не захищають від усього спектра озброєння — реактивних дронів, ракет чи керованих авіабомб», — зазначив Терехов.

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Водночас місцева влада пропонує власні технічні підходи. Частину необхідних конструкцій та елементів захисту виготовляють і встановлюють комунальні підприємства.

Атаки по Харкову — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 2 серпня Росія атакувала Харків ударними безпілотниками. Під ударом опинилися Індустріальний та Київський райони. Там зафіксовано влучання. Постраждали двоє дітей віком 8 і 13 років.

Напередодні окупанти атакували Шевченківський район Харкова ударними безпілотниками. Під прицілом ворога опинилася складська будівля місцевого видавництва. Унаслідок атаки один чоловік отримав поранення, доля ще одного співробітника видавництва наразі невідома.

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