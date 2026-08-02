Що подешевшає у серпні: економіст назвав продукти, на яких українці зможуть заощадити

Ціни на продукти / © Pixabay

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Попри прогнозоване подорожчання багатьох товарів, у серпні українці зможуть заощадити на сезонних овочах і частині фруктів. Найбільше можуть подешевшати продукти для борщового набору, а також огірки, помідори та кабачки.

Такий прогноз у коментарі для сайту ТСН.ua озвучив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Які продукти стануть дешевшими

За словами економіста, у серпні городина для борщового набору — картопля, капуста, морква, буряк і цибуля — може подешевшати ще на 15–25%. Причиною стане пік масового збору врожаю з відкритих ґрунтів.

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Також на 20–30% можуть знизитися ціни на огірки, помідори та кабачки. Водночас імпортної продукції у цьому сегменті в серпні майже не буде.

«Городина набору для борщу (картопля, капуста, морква, буряк, цибуля) подешевшає ще на 15–25%, бо масовий збір урожаю з відкритих ґрунтів досягне піку. Огірки, помідори, кабачки впадуть у ціні на 20–30%. Імпортна продукція у цьому сегменті практично відсутня у серпні. Подорожчання дизельного пального частково нівелює сезонне падіння, оскільки витрати на перевезення з полів до міст зростуть. Вплив курсу долара мінімальний», — зазначив Олег Пендзин.

Крім того, на 10–15% можуть знизитися ціни на кавуни, дині, яблука та груші.

Водночас економіст звернув увагу, що ягоди, зокрема малина та лохина, наприкінці серпня почнуть дорожчати через завершення сезону.

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За його словами, подорожчання пального також позначиться на вартості доставки кавунів із південних і центральних регіонів, тому вони не будуть рекордно дешевими.

На які продукти ціни не зміняться

Олег Пендзин прогнозує, що роздрібні ціни на соняшникову олію у серпні не зміняться. За його словами, їх стримуватимуть очікування нового врожаю та наявні залишки переробки.

Також, за прогнозом економіста, не дорожчатимуть крупи. Винятком стануть лише макаронні вироби з твердих сортів пшениці, які переважно є імпортними, тому на їхню вартість впливатиме курс долара.

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