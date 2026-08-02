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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
542
Час на прочитання
2 хв

Джессі Айзенберг пережив російський обстріл України та зробив емоційну заяву: "А якби бомбили Нью-Йорк?"

Знаменитість саме перебував у Львівській області, коли РФ вчергове атакувала Україну.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Джессі Айзенберг

Джессі Айзенберг / © Associated Press

Голлівудський актор Джессі Айзенберг, який знімався у фільмах «Ілюзія обману» та «Соціальна мережа», після пережитого обстрілу України зробив заяву.

Артист із таємним візитом прибув до Львівської області, де перебуває в селищі, що межує з польським кордоном. Зірка Голлівуду приїхав до України не просто так, а з важливим візитом. Зокрема, Джессі Айзенберг долучився з благодійної ініціативи The Campfire Project та проводить майстер-класи з акторської майстерності для дітей, що постраждали від війни. Актор задля цього навіть протягом року вчив кирилицю, аби вміти читати. Щоправда, грати українською артистові дається тяжко, про що йдеться в сюжеті ТСН.

«Чесно кажучи, я не дуже хороший актор, коли граю українською. Тому після вистави я кажу людям, щоб подивились на мене в американському фільмі, щоб зрозуміти, що насправді я вмію грати», — говорить актор.

Разом із командою Джессі Айзенберг застав і російський обстріл. Коли пролунала тривога, то вони пішли до безпечного місця. Зірка Голлівуду зізнається, що вже на ранок побачив у новинах про наслідки обстрілу. За словами актора, він був спустошений та шокований цим, адже не вкладається в голові, що війна досі може тривати.

«Нас розбудила тривога, ми спустились до укриття, а зранку я побачив наслідки обстрілу. Це було спустошливо, жахливо, обурливо і трагічно. Я подумав, а що було б, якби бомбли Нью-Йорк, аби бомбили мій будинок, бо Львів дуже нагадав мені місто, в якому я живу», — говорить актор.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що Джессі Айзенберг прибув до Львівської області. Актор детально розповів про причину свого приїзду.

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Дата публікації
Кількість переглядів
542
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