Зірка "Ілюзії обману" несподівано опинився в Україні і назвав відважну причину: "Відчуваю обов'язок"

Джессі Айзенберг / © Associated Press

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Голлівудський актор Джессі Айзенберг пояснив, чому вирішив приїхати до України, та розкрив особисту сімейну історію, яка зробила цей візит для нього особливим.

Зірка фільмів «Ілюзія обману» та «Соціальна мережа» нині перебуває на Львівщині, де долучився до благодійної місії The Campfire Project. Разом із командою ініціативи він працює з українськими дітьми, які постраждали від війни. Для актора ця поїздка стала не просто волонтерською діяльністю, а глибоко особистим досвідом. Як виявилося, його рішення приїхати пов’язане з історією власної родини. Саме тому підтримка українців для нього має особливе значення.

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«Бути тут для мене дуже особистий досвід. Моя родина пережила війну у Львові. Зовсім поруч із місцем, де ми зараз працюємо, хтось врятував життя моєї родини. Тому в певному сенсі я відчуваю обов’язок бути тут і робити щось позитивне для людей, які зараз переживають війну», — поділився актор у коменіарі Сандрі Меньє.

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Джессі Айзенберг / © meddaily.ru

Айзенберг також розповів, що спочатку до участі в гуманітарному проєкті запросили його дружину Анну Страут, яка викладає у державних школах Нью-Йорка. Дізнавшись про ініціативу, він вирішив не залишатися осторонь. Особливе враження на актора справила можливість працювати з українськими дітьми через творчість і мистецтво.

«Знаєте, я з великим цинізмом ставлюся до американської індустрії розваг. Це професійна система створення мистецтва, тому в цьому є щось безглузде. Але, коли я бачу, як мистецтву навчають у такому середовищі, де діти не мають власних професійних чи творчих амбіцій, — для мене це щось неймовірно чисте, прекрасне. І це змушує мене ще більше любити свою роботу, тому що я бачу це у такій чудовій, чистій формі», — сказав знаменитість.

Джессі Айзенберг / © meddaily.ru

The Campfire Project проводить гуманітарно-освітні місії для дітей, біженців і внутрішньо переміщених осіб. В Україні проєкт реалізують у співпраці з польським фондом Fundacji Humanitarnej Folkowisko. Цього разу команда працювала в селі Нагачів на Львівщині, де організувала програму арттерапії для 70 дітей.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі вкотре звернула увагу світу до війни в Україні лише одним промовистим жестом.

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