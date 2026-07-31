Оболєнський зробив першу заяву після замаху: що він сказав

Ігор Оболєнський / © соцмережі

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Ігор Оболєнський уперше прокоментував замах на себе, заявивши, що Росія використовує терор як один зі способів ведення війни. За його словами, такі дії свідчать про неспроможність ворога досягти своїх політичних цілей військовими методами.

Про це він повідомив на своїй сторінці.

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За словами Оболєнського, замах лише підтверджує, що українські сили ефективно виконують свої завдання та завдають ворогу відчутних втрат.

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«Терор є одним із засобів ведення війни росіянами і ознакою того, що вони не досягають політичної цілі військовими методами. Сьогоднішній замах є доказом того, що ми все робимо правильно і ефективно знищуємо ворога на полі бою», — наголосив він.

Оболєнський також подякував усім, хто висловив йому підтримку після замаху. Він зазначив, що така реакція українців підтверджує важливість роботи, яку виконують захисники держави.

«Дякую усім за увагу і турботу, яку я отримав від вас, і яка мене переконує, що наша робота є важливою для українців. Дякую за підтримку Президенту України та Народу України!» — заявив Оболєнський.

На переконання Оболєнського, спроба замаху є проявом страху російської сторони перед успіхами України.

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«Замах — це ознака страху ворога. І наша відплата змусить його боятися ще більше», — підсумував він.

Замах на Ігоря Оболєнського — останні новини

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 липня, у Харкові українські правоохоронці запобігли спробі замаху на командира 2-го корпусу НГУ «Хартія» полковника Ігоря Оболєнського.

У ЗМІ також повідомили, що у зловмисника, який на вулиці міста Харкова намагався здійснити замах на командира 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» полковника Ігоря Оболєнського, не спрацювала зброя.

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