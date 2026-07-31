"Третій вибух був дуже страшний": очевидиця розповіла, що сталося на полігоні під Хмельницьким

Вибух. Ілюстративне зображення / © Associated Press

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Жителі Хмельницької громади під час надзвичайної події на полігоні однієї з військових частин чули щонайменше три вибухи, до того ж останній із них був найпотужнішим.

Про це в коментарі «Суспільному» розповіла місцева жителька, продавчиня Мар’яна.

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За її словами, перший вибух пролунав несподівано і налякав людей, оскільки перед ним не було характерних звуків повітряної атаки.

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«Перший вибух був несподіваний і дуже гучний. Справді всі злякалися, тому що ми розуміли, що звуку прильоту не було. Знаєте, як-от балістика летить, і ми чуємо, що вона летить, і десь є прильот. А це несподівано був цей перший вибух. І досить потужний», — розповіла вона.

Очевидиця зазначила, що після першого вибуху пролунали ще два. За її словами, другий вибух був схожий на детонацію боєприпасів, а третій виявився найсильнішим.

«Другий був, далі ми розуміли, що детонує, детонують якісь склади чи що. А третій був реально дуже потужний, аж відчутна була хвиля на собі. Третій був дуже страшний вибух», — сказала Мар’яна.

Нагадаємо, 31 липня у Хмельницькому пролунали вибухи, попри те, що в регіоні не оголошували повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що на території полігону однієї з військових частин сталася надзвичайна подія, внаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією.

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Міський голова Хмельницького Олександр Семчишин закликав мешканців зберігати спокій. За його словами, «у зоні можливого розльоту уламків силами поліції проведено оповіщення», а сама вона оточена. Мер міста додав, що пошкоджено низку житлових будинків та комунальних будівель.

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