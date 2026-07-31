- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 390
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія влучила у торговельний комплекс в одному з міст України: спалахнула масштабна пожежа (оновлено)
Росія атакувала Павлоград, що на Дніпропетровщині. У торговельному комплексі сталася пожежа.
Російські війська 31 липня здійснили атаку на Павлоград, що на Дніпропетровщині. Внаслідок чого зафіксовано влучання та почалася пожежа.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Атака РФ на Павлоград 31 липня — що відомо
За даними обласної військової адміністрації, через ворожий удар спалахнув торговельний комплекс. На місці події працюють відповідні служби.
Як згодом повідомив Олександр Ганжа, відомо про 8 постраждалих.
«33-річний чоловік та 53-річна жінка в лікарні у важкому стані», — зазначив очільник ОВА.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, у Києві та області вранці 31 липня жителі чули низку вибухів під час повітряної тривоги. Сили протиповітряної оборони збивали російські дрони.
Раніше ми писали, що внаслідок ворожого ракетного удару по Криворізькому району четверо постраждалих досі перебувають під наглядом лікарів. Їхній стан залишається середньої тяжкості.