Кривавий удар по Криворізькому району: скільки людей у лікарнях і що з дітьми

Наслідки атаки на Криворізький район / © ДСНС

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Внаслідок ворожого ракетного удару по Криворізькому району четверо постраждалих досі перебувають під наглядом лікарів. Їхній стан залишається середньої тяжкості.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Після російської ракетної атаки на Криворіжжі у лікарнях залишаються четверо постраждалих. За оцінками медиків, їхній стан — середньої тяжкості.

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Водночас двох дітей віком шість і 15 років уже виписали з медзакладу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

Нагадаємо, напередодні російська ракета вщент знищила будинок багатодітної родини Воронових у селі Радушне Криворізького району. Під час удару загинули батьки Артем і Олена, семеро їхніх менших дітей віком від 6 до 17 років та півторарічний онук. Живим залишився лише старший син Матвій, який перебуває за кордоном, та ще двоє дорослих дітей, серед яких військовослужбовець Данило.

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