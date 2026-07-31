ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

Кривавий удар по Криворізькому району: скільки людей у лікарнях і що з дітьми

Четверо жителів Криворіжжя лікуються в стаціонарі після ракетного удару.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Наслідки атаки на Криворізький район

Наслідки атаки на Криворізький район / © ДСНС

Внаслідок ворожого ракетного удару по Криворізькому району четверо постраждалих досі перебувають під наглядом лікарів. Їхній стан залишається середньої тяжкості.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Після російської ракетної атаки на Криворіжжі у лікарнях залишаються четверо постраждалих. За оцінками медиків, їхній стан — середньої тяжкості.

Водночас двох дітей віком шість і 15 років уже виписали з медзакладу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

Нагадаємо, напередодні російська ракета вщент знищила будинок багатодітної родини Воронових у селі Радушне Криворізького району. Під час удару загинули батьки Артем і Олена, семеро їхніх менших дітей віком від 6 до 17 років та півторарічний онук. Живим залишився лише старший син Матвій, який перебуває за кордоном, та ще двоє дорослих дітей, серед яких військовослужбовець Данило.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
91
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie