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Посеред дня РФ вдарила по «Новій пошті» в одній областей у центрі: є потерпілі — перші деталі (фото)
У регіоні сталося влучання по одному з відділень «Нової пошти».
Вдень 31 липня російська армія атакувала Вінницьку область. Внаслідок удару зафіксовано влучання в об’єкт цивільної інфраструктури — відділення «Нової пошти».
Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Спочатку керівниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна повідомила, що Вінниччина під повітряною атакою ворога.
«Є влучання в цивільну інфраструктуру», — повідомила чиновниця.
Пізніше вона додала, що російська армія вдарила по відділенню «Нової Пошти». З її слів, усі служби працюють на місцях.
Відомо, що щонайменше п’ять людей отримали травми. Зокрема, 19 річний хлопець отримав травм середньої ступені важкості. Четверо інших потерпілих — «легкі».
Фото наслідків
Зауважимо, у Вінницькому та Гайсинському районах повітряна тривога тривала близько пів години і закінчилася о 10:01. Військові попереджали про реактивний безпілотник у напрямку Ладижина.
Нагадаємо, у Києві та низці міст від самого ранку оголошували тривогу. Зокрема, у Повітряних силах о 09:00 повідомляли про загрозу балістики. Крім того, у низці регіонів фіксували БпЛА.
Окрім того, у Києві та області лунали вибухи. Міська влада повідомила про роботу сил ППО.