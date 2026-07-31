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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1063
Час на прочитання
1 хв

Посеред дня РФ вдарила по «Новій пошті» в одній областей у центрі: є потерпілі — перші деталі (фото)

У регіоні сталося влучання по одному з відділень «Нової пошти».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Вінницьку область.

Атака на Вінницьку область. / © Наталія Заболотна

Доповнено додатковими матеріалами

Вдень 31 липня російська армія атакувала Вінницьку область. Внаслідок удару зафіксовано влучання в об’єкт цивільної інфраструктури — відділення «Нової пошти».

Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Спочатку керівниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна повідомила, що Вінниччина під повітряною атакою ворога.

«Є влучання в цивільну інфраструктуру», — повідомила чиновниця.

Пізніше вона додала, що російська армія вдарила по відділенню «Нової Пошти». З її слів, усі служби працюють на місцях.

Відомо, що щонайменше п’ять людей отримали травми. Зокрема, 19 річний хлопець отримав травм середньої ступені важкості. Четверо інших потерпілих — «легкі».

Фото наслідків

/ © Наталія Заболотна

© Наталія Заболотна

/ © Наталія Заболотна

© Наталія Заболотна

/ © Наталія Заболотна

© Наталія Заболотна

/ © Наталія Заболотна

© Наталія Заболотна

Зауважимо, у Вінницькому та Гайсинському районах повітряна тривога тривала близько пів години і закінчилася о 10:01. Військові попереджали про реактивний безпілотник у напрямку Ладижина.

Нагадаємо, у Києві та низці міст від самого ранку оголошували тривогу. Зокрема, у Повітряних силах о 09:00 повідомляли про загрозу балістики. Крім того, у низці регіонів фіксували БпЛА.

Окрім того, у Києві та області лунали вибухи. Міська влада повідомила про роботу сил ППО.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1063
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