Атака на Вінницьку область. / © Наталія Заболотна

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Вдень 31 липня російська армія атакувала Вінницьку область. Внаслідок удару зафіксовано влучання в об’єкт цивільної інфраструктури — відділення «Нової пошти».

Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Спочатку керівниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна повідомила, що Вінниччина під повітряною атакою ворога.

Реклама

«Є влучання в цивільну інфраструктуру», — повідомила чиновниця.

Пізніше вона додала, що російська армія вдарила по відділенню «Нової Пошти». З її слів, усі служби працюють на місцях.

Відомо, що щонайменше п’ять людей отримали травми. Зокрема, 19 річний хлопець отримав травм середньої ступені важкості. Четверо інших потерпілих — «легкі».

Фото наслідків

© Наталія Заболотна

© Наталія Заболотна

© Наталія Заболотна

© Наталія Заболотна

Зауважимо, у Вінницькому та Гайсинському районах повітряна тривога тривала близько пів години і закінчилася о 10:01. Військові попереджали про реактивний безпілотник у напрямку Ладижина.

Реклама

Нагадаємо, у Києві та низці міст від самого ранку оголошували тривогу. Зокрема, у Повітряних силах о 09:00 повідомляли про загрозу балістики. Крім того, у низці регіонів фіксували БпЛА.

Окрім того, у Києві та області лунали вибухи. Міська влада повідомила про роботу сил ППО.

Новини партнерів