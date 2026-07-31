Понад 20 ракет летіли у бік Польщі: у Варшаві розповіли нові шокувальні подробиці про атаку

Ракетний удар. / © Associated Press

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Ракета, яка порушила повітряний простір Польщі вночі проти 30 липня і впала у Люблінському воєводстві, була російською — Х-101. Вона може нести ядерні боєголовки.

Про це повідомив заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик, повідомляє RMF24.

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«Ми можемо з повною відповідальністю підтвердити, що це була російська ракета Х-101. Тобто крилата ракета, здатна нести навіть ядерні боєголовки, яка вибухнула при ударі об землю», наголосив Томчик.

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З його слів, Х-101, яка порушила повітряний простір Польщі, була запущена з території Росії. Повітряну ціль він назвав «потенційно дуже небезпечною». Загалом минулої ночі до польського кордону прямували близько 20 ракет.

«Це був один з найбільших ракетних обстрілів України. Від початку війни ми відстежували кілька сотень об’єктів, зазвичай це ударні безпілотники. Зазвичай росіяни атакують 10-20 ракетами, але в цьому випадку йшлося про загалом близько 70 ракет, з яких близько 03:00 (зп польським часом) ночі 20 ракет летіли в бік Польщі», — сказав представник Міністерства оборони.

Томчик наголосив, що польська армія стежила за всім, «що відбувалося в Україні. Зрештою, додав він, ракети, які наближалися до Польщі, змінили траєкторію польоту. Одна залетіла до країни.

Він розповів, що пілот, який супроводжував цю ракету, але не зміг її знищити, розвернув літак приблизно за 20 секунд до перетину польського кордону. За словами Томчика, український пілот не міг увійти у повітряний простір Польщі. Крім того, існував ризик, що його літак могли помилково ідентифікувати як загрозу та збити польські винищувачі F-16.

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Нагадаємо, що на світанку 30 липня в польському повітряному просторі Польщі було виявлено невпізнаний об’єкт. Виявилося, що йшлося про російську ракету, яка залетіла і впала на території країни поблизу міста Тарнава-Колонія, що в Люблінському воєводстві.

Авіаексперт Валерій Романенко вважає: відповідальність, що ракету не перехопили, лежить саме на польській стороні. Він нагадав, що Київ неодноразово виступав з пропозицією створити поблизу українсько-польського кордону спеціальну зону, у межах якої можна було б перехоплювати повітряні цілі ще над територією України.

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