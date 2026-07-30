Ракета РФ пролетіла повз Patriot та мало не влучила у військовий завод: у Польщі зробив гучну заяву

Ракета Х-101 / © Громадське радіо

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Російська ракета, попередньо, Х-101, яка залетіла під час атаки по Україні, впала приблизно за 30 км від Красника, де розташований військовий завод MESKO SA з виробництва 155-мм снарядів.

Про це повідомив колишній керівник Розвідувального управління полковник Анджей Дерлатка у програмі «Newsroom» на каналі Wirtualna Polska.

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Дерлатка має дві версії:

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ракета залетіла на територію Польщі через технічну помилку,

могла бути запущена свідомо з боку Росії.

Він розкритикував протиповітряну оборону Польщі, яка не збила російську ракету.

«Наша протиповітряна оборона спостерігала цей об’єкт, але нічого не зробила, щоб його збити (…), вони мали це зробити», — заявив він.

Ба більше, за його словами, у районі, де впав об’єкт, розташована система ППО Patriot.

«У нас у цьому районі є система „Патріот“, озброєна ракетами, які можуть знищувати такі об’єкти. Для мене було б зрозуміло, що цей об’єкт слід знищити, поки він знаходиться високо над землею, тому очевидно, що його потрібно знищити. Якщо щось потрапляє на польську територію, це має бути знищено, а тут ми були впевнені, що це ворожий об’єкт», — сказав Дерлатка.

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Він визнав, що для належної реакції Польщі явно бракує політичної волі.

«Ми досі беззахисні перед такими загрозами. У цьому випадку краще збити цю кляту штуковину, ніж якби вона влучила в Краснік, бо вона була недалеко від нього», — сказав він.

Красник у Польщі. Фото: Google Maps / © Google Maps

Що відомо про завод MESKO SA у Польщі

Завод MESKO SA, який входить до складу державного концерну Polska Grupa Zbrojeniowa, спеціалізується на виробництві боєприпасів та ракетного озброєння. Це виготовлення боєприпасів:

малого (від 5,56 мм до 12,7 мм),

середнього (20–35 мм),

великого калібру (танкові снаряди 120 мм та 125 мм).

За інформацією Defence Express, військовий завод MESKO SA виробляє низку різних зразків снарядів, які наявні в активі Сил оборони України. Також переносний зенітний ракетний комплекс Piorun, ліцензійне виробництво протитанкових керованих ракет Spike-LR, а також 122-мм ракет Feniks.

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Російська ракета у Польщі — останні новини

Нагадаємо, колишній заступник начальника Генерального штабу польської армії Леон Коморницький різко розкритикував владу та військових за відсутність належної реакції щодо російської ракети у просторі країни НАТО.

За даними ЗМІ, російська ракета залетіла углиб Польщі на 100 км і впала за 2 км від житлових будинків. На її перехоплення підняли чотири винищувачі F-16 та літак ДРЛВ, однак ціль не збивали.

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