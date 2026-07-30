Вбита Росією багатодітна сім’я Воронових / © Володимир Зеленський

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Російська балістична ракета вбила багатодітну родину Воронових у Радушному поблизу Кривого Рогу. Від будинку залишилися лише руїни. Під завалами знайшли фрагменти людських тіл.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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За словами президента, сімʼя Воронових складалася з мами Олени, тата Артема, семи дітей — Марка, Домініки, Захарія, Азарія, Ілая, Федеріки, Емілії, Віоріки та півторарічного онука Артема — дитини їхнього найстаршого сина Матвія, який зараз захищає Україну.

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Станом на цей час точно відомо, що загинули батьки й троє дітей: Марк, Азарій Ілай та Емілія. Доля Захарія, Домініки, Віоріки, Федеріки та Артема зараз з’ясовується.

«Удар російської ракети був таким сильним, що від будинку майже нічого не залишилось… Під завалами знайшли фрагменти людських тіл, і тільки експертизи можуть встановити, кому саме з родини належать тіла…Жахливий злочин російської війни проти України — проти звичайних людей, проти звичайного життя», — наголосив він.

Зеленський різко звернувся до партнерів і закликав діяти швидше щодо передавання ракет для ППО.

«Важливо, щоб цих людей бачили ті, хто ухвалює рішення — рішення у Пентагоні, у європейських столицях і всюди у світі, де є можливість допомогти Україні захистити життя. Реальність говорить сама за себе. Захист життя потрібен. Ракети для ППО потрібні», — підкреслив він.

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Нагадаємо, раніше повідомляли, що російські окупанти вбили багатодітну родину Воронових у Радушному на Дніпропетровщині. Артем і Олена Воронови разом з сімома меншими дітьми та онуком були вдома у момент удару російської ракети.

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