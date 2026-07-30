Начальник колонії перетворив в’язнів на безкоштовних робітників: що з’ясувало ДБР

ДБР викрило начальника виправної колонії на Буковині / © Державне бюро розслідувань

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У Чернівецькій області керівники колонії змушували в’язнів безкоштовно працювати на них та їхніх підлеглих. Схема діяла кілька місяців, поки правоохоронці не спіймали одного із засуджених під час такої роботи за межами установи.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

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За підтримки Нацполіції працівники ДБР оголосили підозру очільнику Сокирянської колонії № 67 та його підлеглому. За даними слідства, з початку 2026 року керівник установи змушував окремих в’язнів виконувати незаконну роботу, а начальник відділення організовував їхній виїзд за межі колонії — на приватні подвір’я та інші об’єкти.

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Зазначається, що в’язні виконували різноробочі доручення: рубали й пиляли дрова, завантажували та розвантажували деревину, укладали тротуарну плитку й прибирали території.

«Посадовці залучали до робіт різних засуджених, щоб не викликати підозр. У такий спосіб начальник колонії намагався налагоджувати особисті зв’язки та вирішувати власні питання. Також засуджених використовували для облаштування подвір’їв працівників установи», — з’ясували у ДБР.

ДБР викрило, як керівництво колонії використовувало в’язнів / © Державне бюро розслідувань

В’язні повністю залежали від керівництва колонії і боялися погіршення умов тримання, тому не могли відмовитися від безкоштовної роботи. Цю схему зупинили 25 липня. Працівники ДБР провели обшуки та спіймали одного із засуджених безпосередньо під час виконання такої роботи за межами установи.

ДБР викрило, як керівництво колонії використовувало в’язнів / © Державне бюро розслідувань

Наразі начальнику установи та його підлеглому повідомлено про підозру в передачі людей з метою експлуатації, вчиненій із використанням службового становища та уразливого стану потерпілих, за попередньою змовою групою осіб і щодо кількох осіб (ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України).

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ДБР викрило начальника виправної колонії на Буковині / © Державне бюро розслідувань

За скоєне підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. Процесуальне керівництво у справі здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

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