Харків готують до нової загрози: навколо міста хочуть створити антидроновий "купол"

ППО (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У Харківській області готуються запустити експериментальний проєкт активної протидії FPV-дронам, зокрема тим, які керуються через оптоволокно. У разі успішних випробувань систему планують розгорнути по всій території Харкова.

Про це в ефірі Радіо «Хартія» повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Систему спочатку протестують на окремій ділянці

За словами Синєгубова, проєкт упродовж тижня розробляють спільно з Другим корпусом Національної гвардії України «Хартія».

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Перший етап реалізують на окремій ділянці, місце розташування якої з міркувань безпеки не розголошують.

«Якщо він буде успішним — а я вірю, що він буде успішним — ми будемо його імплементувати на всю територію, створювати навколо Харкова такий купол захисту від FPV-дронів на оптоволокні», — сказав очільник ОВА.

За його словами, подібні засоби вже застосовують на фронті, однак для Харкова систему адаптували до місцевих умов і характеру загроз.

Перший етап профінансують з обласного бюджету

Експериментальний проєкт повністю фінансуватимуть коштом обласного бюджету.

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Водночас для розгортання системи навколо всього міста знадобиться значно більше фінансування. Якщо випробування підтвердять ефективність проєкту, область планує звертатися по додаткові кошти, зокрема через платформу United24, а також шукати інші джерела.

Синєгубов назвав захист міста та цивільного населення одним із пріоритетів обласної влади.

Оборона матиме кілька рівнів

Активна система протидії FPV-дронам стане лише одним з елементів комплексного захисту Харкова.

Пасивний рівень оборони передбачає встановлення антидронових сіток уздовж усієї Харківської кільцевої дороги, а також на Харківському шосе — від кільцевої дороги до перетину з вулицею Академіка Проскури.

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Останнім рубежем мають стати мобільні вогневі групи, які фізично знищуватимуть дрони. Для цього можуть використовувати стрілецьку зброю або автоматизовані турелі.

«Це вже третій, останній рубіж, який має збити те, де не спрацювали перші два ешелони. Засоби є, люди є. Зараз головне правильно це все організувати, щоб воно було максимально дієве», — пояснив Синєгубов.

У Харкові оцінюють загрозу масованих атак FPV-дронами

Начальник ОВА зазначив, що наразі до міста долітають лише окремі FPV-дрони із сотень, які запускають російські війська.

Водночас, за його словами, у разі масового застосування таких безпілотників Харків може щодня опинятися під атакою близько сотні FPV-дронів на оптоволокні.

Після завершення підготовчого етапу область планує розпочати практичну реалізацію проєкту.

Раніше депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що російські удари повністю знищили всі АЗС на ділянці траси Харків — Полтава, включно із заправками у Валках, Чутовому та інших населених пунктах. За його словами, останню працюючу АЗС у Валках окупанти знищили 26 липня, тому водіям рекомендують заздалегідь подбати про запас пального. Водночас Скорик наголосив, що попри руйнування понад 200 АЗС в Україні, з яких понад 80 — на Харківщині, паливної кризи в країні наразі немає.

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