Від будинку нічого не залишилося: який вигляд має місце трагедії у Радушному, де РФ вбила багатодітну родину

Атака РФ на Дніпропетровщину 30 липня / © ДСНС України

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Нічний російський удар по Дніпропетровщині 30 липня перетворив житловий квартал на згарище та забрав життя цілої родини.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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Він повідомив, що через ворожий обстріл у селищі Радушне на Криворіжжі повністю знищено приватний житловий будинок, у якому перебувала багатодітна сім’я. Внаслідок влучання ворожої ракети загинули щонайменше шестеро людей, серед яких троє дітей.

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На місці влучання тривають рятувальні та відновлювальні роботи, а від будівлі фактично нічого не залишилося.

«Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких», — зазначив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Наразі правоохоронці та екстрені служби продовжують фіксувати наслідки чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення регіону.

РФ атакувала будинок багатодітної родини у Радушному — останні новини

Нагадаємо, у селищі Радушне Дніпропетровської області російська балістична ракета вщент знищила будинок багатодітної родини Воронових, убивши батьків, сімох дітей та півторарічного онука.

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На місці будинку нині працюють кінологи з собаками, шукають фрагменти тіл. Наразі офіційно підтверджено смерть шістьох людей.

Раніше ми повідомляли, що в ніч на 30 липня російські військові вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по селу в передмісті Кривого Рогу. Вона поцілила прямо в приватний будинок, де мешкала багатодітна сім’я. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, запуск здійснювали з району російського Воронежа.

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