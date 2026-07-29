Росія серійно виробляє ракету "Бандероль": у ГУР попередили про нову загрозу

Ракета Бандероль / © ГУР Міноборони

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Росія почала масово виготовляти нову легку крилату ракету «Бандероль». Росіяни вже запускають її по портах та складах на півдні України, що додає клопоту українській ППО.

Про це повідомляє «Мілітарний», яке наводить дані представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України з пресконференції щодо демонстрації зразків ворожого озброєння.

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Основні характеристики ракети «Бандероль» — що відомо

За словами фахівців розвідки, попри вихід на конвеєр, конструкція виробу все ще продовжує вдосконалюватися.

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«Бандероль уже вийшла з етапу випробувань і перейшла до серійного виробництва», — зазначив експерт ГУР.

За оприлюдненими характеристиками, ракета розвиває швидкість 550–600 км/год і оснащена бойовою частиною вагою близько 150 кг (зокрема осколково-фугасною ОФБЧ-150 загальною масою 114,3 кг, із яких 49,5 кг припадає на вибухівку).

Заявлена дальність її польоту становить 350–400 км, хоча китайський турбореактивний двигун Swiwin вагою 8,5 кг із тягою до 81,6 кгс при 65 000 об/хв теоретично дозволяє долати відстань до 500 км.

Повідомляться, що початковим носієм «Бандеролі» був розвідувально-ударний БПЛА «Оріон». Проте зараз запуск ракети ворог здійснює з гелікоптерів Мі-28 та наземних пускових установок, які розташовані у тимчасово окупованому Криму.

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Також зазначається, що армія РФ усе частіше застосовує цей засіб для ударів по об’єктах півдня України — зокрема портовій інфраструктурі, логістичних вузлах, терміналах і продовольчих складах. Для ураження рухомих цілей чи кораблів її не використовують. Значну частину залишків ракет, виявлених після останніх атак на Одесу, ідентифікували саме як S8000.

«Це створює для нас проблему, оскільки FPV-дрони-перехоплювачі проти цієї ракети не працюють», — додав представник ГУР.

Під час дослідження збитих ракет та тих, що не здетонували, українські фахівці виявили всередині значну кількість іноземних електронних компонентів. Зокрема, у «Бандеролі» використовуються деталі, виготовлені в США, Швейцарії, Японії, Китаї та Південній Кореї. Усю зібрану інформацію разом із серійними номерами деталей Україна передає міжнародним партнерам для посилення санкційного тиску та контролю за експортом.

РФ застосовує ракету «Бандероль» — останні новини

Нагадаємо, росіяни розробляють наземні пускові установки для крилатих ракет S8000 «Бандероль». Це може створити серйозні проблеми для української ППО через несподіваність атак.

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Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що «Бандероль» — це новий російський гібрид дрона і малогабаритної крилатої ракети із закордонним, зокрема китайським, комплектованням.

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