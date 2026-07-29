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Росія може значно посилити удари по Україні: радник Зеленського зробив тривожну заяву
Радник Зеленського закликав українців бути уважними під час повітряних тривог і реагувати на сирени.
У Росії масово горять склади роздрібної торгівлі з товарами військового призначення. У відповідь на атаки країна-агресорка, найімовірніше, посилить удари по Україні.
Про це заявив радник президента України Сергій Бескрестнов («Флеш») у середу, 29 липня.
«Чи будуть вони атакувати ще більше наших об’єктів? Напевно, будуть. Триває війна з вичерпанням ресурсів. Що саме, коли і де — ніхто, крім ворога, не знає. Російські блогери та ЗМІ навіть публічно обирають якісь там цілі на Google Maps», — зауважив він.
Флеш заспокоїв, що в Україні роздрібна торгівля більш розсіяна по країні та по складах. Також, за його словами, український бізнес давно перерозподілив великі склади на сотні маленьких.
«А взагалі не ми розпочали цю війну і не ми почали знищувати склади (наприклад, „Нової пошти“ або АТБ). Якщо вони продовжуватимуть терор, ми знайдемо, чим і як відповісти», — підкреслив «Флеш».
Радник Зеленського закликав українців бути уважними під час повітряних тривог і реагувати на сирени.
Удари РФ по Україні — останні новини
Нагадаємо, вдень 29 липня в Одесі пролунали вибухи. Російська армія атакувала великий обласний центр. Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив, що стався «приліт».
Також під ударом ворога 29 липня ще два обласні центри: Запоріжжя та Суми. У Запоріжжі окупанти вдарили дронами по АЗС. А вранці скинули шість КАБів на Суми.