Працювати на себе без ФОП стане законно: яку ідею пропонують у Раді

У Раді хочуть легалізувати заробіток без ФОП / © Unsplash

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може докорінно змінити правила гри для українців, які заробляють підробітками або мікробізнесом. Документ пропонує запровадити новий добровільний податковий режим для домогосподарств.

Про це стало відомо з законопроєкту № 15449.

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Заробляти без ФОП та сплачувати 5% податку: у Раді пропонують легалізувати доходи домогосподарств

Якщо ініціативу підтримають, репетитори, майстри з ремонту, кулінари, які готують на замовлення, або ті, хто продає городину чи домашній сир, зможуть працювати легально без реєстрації ФОП та виходу з правового поля.

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В основу проєкту закладено європейську модель оподаткування, де базовою соціально-економічною одиницею стає родина. Автори пропонують розраховувати підсумковий податок не лише з доходів людини, а й з урахуванням складу сім’ї та кількості утриманців.

Утім, разом із пільговою ставкою 5% на доходи від такої діяльності та правом на податкову знижку, система передбачає солідарну майнову відповідальність: за можливі податкові борги родина відповідатиме спільним майном.

У законопроєкті йдеться, що домогосподарство — це добровільне об’єднання двох або більше резидентів, які мають спільну податкову адресу, ведуть спільне господарство та за власною ініціативою обрали цей режим. Кожна людина може входити лише до одного такого господарства. Ті, хто перебуває на повному утриманні держави, залучатися до господарств не зможуть.

Усі права та обов’язки платника реалізовуватиме уповноважена особа — повнолітній та дієздатний член родини. Щоб працювати без створення ФОП чи юридичної особи, домогосподарству доведеться дотримуватися кількох чітких вимог:

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Річний виторг не має перевищувати 834 мінімальні заробітні плати (гранична сума коригуватиметься щороку); Усі послуги чи товари мають надаватися виключно членами домогосподарства, без найманих працівників; Діяльність домогосподарства не має вимагати спеціального ліцензування; Усі учасники повинні мати доступ до Електронного кабінету платника податків.

Що ще пропонує держава

Також законопроєкт передбачає введення неоподатковуваного доходу. Його обчислюватимуть як різницю між сумою прожиткових мінімумів для всіх членів сім’ї та отриманою державною допомогою. Так, що більше дітей чи утриманців буде у родині, тим меншою буде база оподаткування.

Для сімей, де члени працюють офіційно і з їхніх зарплат вже сплачено 18% ПДФО, розроблено механізм податкової знижки. У декларації підсумовуватимуться всі доходи та витрати сім’ї та розраховуватиметься «справедливий» податок з урахуванням прожиткових мінімумів на кожного члена.

Різниця між фактично сплаченим податком та розрахунковим підлягає поверненню з бюджету.

За попередніми розрахунками нардепів, у перший рік після ухвалення закону сума таких повернень із бюджету може сягнути майже 60 млрд грн. Найбільшу вигоду від таких змін отримають родини з одним годувальником або багатодітні сім’ї, а також домашні майстри та самозайняті громадяни, адже вони отримають простий спосіб легалізувати свою діяльність.

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Оподаткування ФОП: що буде до кінця війни

Нагадаємо, очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запевнив, що систему єдиного податку для ФОПів не змінюватимуть до кінця війни.

Проте після завершення воєнного стану заплановано фундаментальну реформу за польським зразком у межах Національної стратегії доходів на 2024–2030 роки. Рішення щодо цих змін, за словами депутата, ухвалюватиме вже наступне скликання парламенту.

Запланована реформа передбачає запровадження єдиного ліміту звільнення від ПДВ, зобов’язання щодо РРО від нуля, межу обсягів до 2 млн євро, а також диференційовані ставки залежно від виду діяльності.

Водночас голова комітету підтримує ухвалення вже цього року закону від Мінфіну про спрощення адміністрування ПДВ. Зокрема, він пропонує скасувати блокування податкових накладних для ФОПів до моменту досягнення граничного ліміту єдиного податку.

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