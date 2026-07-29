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Серед уламків війни — нове життя: на Одещині ластівки вивели пташенят у гнізді на «Шахеді»
За даними нацпарку, 2026 року ластівки збудували на невеликій будівлі кордону 12 гнізд та вже виростили близько 40 пташенят.
На кордоні «Тузлівська Амазонія» Національного природного парку «Тузлівські лимани» одна з пар ластівок вивела виводок у гнізді, облаштованому на залишках ворожого Шахеда.
Про це повідомляє Національний природний парк «Тузлівські лимани».
«Одна з пар вирішила вивести другий виводок у незвичайному місці — в гніздечку, облаштованому на залишках ворожого „Шахеда“. Там, де війна залишила символ руйнування і смерті, народжується нове життя», — йдеться у повідомленні.
За даними нацпарку, 2026 року ластівки збудували на невеликій будівлі кордону 12 гнізд та вже виростили близько 40 пташенят.
Пташенята мають стати на крило ближче до 20 серпня, а у вересні вони разом із дорослими вирушать до місць зимівлі в Південній Африці, долаючи понад 6–7 тисяч кілометрів.
«Сподіваємося, що тепла погода ще затримається, а комах буде достатньо, щоб молоді ластівки набралися сил», — зауважили у нацпарку.
Нагадаємо, у гнізді відомої пари лелек Одарки та Грицика усі пташенята злетіли.