Гніздо ластівок на «Шахеді» / © Тузловські лимани

Реклама

На кордоні «Тузлівська Амазонія» Національного природного парку «Тузлівські лимани» одна з пар ластівок вивела виводок у гнізді, облаштованому на залишках ворожого Шахеда.

Про це повідомляє Національний природний парк «Тузлівські лимани».

Реклама

«Одна з пар вирішила вивести другий виводок у незвичайному місці — в гніздечку, облаштованому на залишках ворожого „Шахеда“. Там, де війна залишила символ руйнування і смерті, народжується нове життя», — йдеться у повідомленні.

Реклама

За даними нацпарку, 2026 року ластівки збудували на невеликій будівлі кордону 12 гнізд та вже виростили близько 40 пташенят.

Пташенята мають стати на крило ближче до 20 серпня, а у вересні вони разом із дорослими вирушать до місць зимівлі в Південній Африці, долаючи понад 6–7 тисяч кілометрів.

«Сподіваємося, що тепла погода ще затримається, а комах буде достатньо, щоб молоді ластівки набралися сил», — зауважили у нацпарку.

Нагадаємо, у гнізді відомої пари лелек Одарки та Грицика усі пташенята злетіли.

Реклама

Новини партнерів