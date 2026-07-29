Гнездо ласточок на «Шахеде» / © Тузловские лиманы

Реклама

На границе «Тузловская Амазония» Национального природного парка «Тузловские лиманы» одна из пар ласточек вывела выводок в гнезде, обустроенном на остатках вражеского Шахеда.

Об этом сообщает Национальный природный парк «Тузловские лиманы».

Реклама

«Одна из пар решила вывести второй выводок в необычном месте — в гнездышке, обустроенном на остатках вражеского „Шахеда“. Там, где война оставила символ разрушения и смерти, рождается новая жизнь», — говорится в сообщении.

Реклама

По данным нацпарка, в 2026 году ласточки построили на небольшом здании границы 12 гнезд и уже вырастили около 40 птенцов.

Птенцы должны стать на крыло ближе к 20 августа, а в сентябре они вместе со взрослыми отправятся к местам зимовки в Южной Африке, преодолевая более 6–7 тысяч километров.

«Надеемся, что теплая погода еще задержится, а насекомых будет достаточно, чтобы молодые ласточки набрались сил», — отметили в нацпарке.

Напомним, в гнезде известной пары аистов Одарки и Грицика все птенцы взлетели.

Реклама

Новости партнеров