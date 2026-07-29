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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Среди обломков войны — новая жизнь: в Одесской области ласточки вывели птенцов в гнезде на «Шахеде»

По данным нацпарка, в 2026 году ласточки построили на небольшом здании границы 12 гнезд и уже вырастили около 40 птенцов.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Гнездо ласточок на "Шахеде"

Гнездо ласточок на «Шахеде» / © Тузловские лиманы

На границе «Тузловская Амазония» Национального природного парка «Тузловские лиманы» одна из пар ласточек вывела выводок в гнезде, обустроенном на остатках вражеского Шахеда.

Об этом сообщает Национальный природный парк «Тузловские лиманы».

«Одна из пар решила вывести второй выводок в необычном месте — в гнездышке, обустроенном на остатках вражеского „Шахеда“. Там, где война оставила символ разрушения и смерти, рождается новая жизнь», — говорится в сообщении.

По данным нацпарка, в 2026 году ласточки построили на небольшом здании границы 12 гнезд и уже вырастили около 40 птенцов.

Птенцы должны стать на крыло ближе к 20 августа, а в сентябре они вместе со взрослыми отправятся к местам зимовки в Южной Африке, преодолевая более 6–7 тысяч километров.

«Надеемся, что теплая погода еще задержится, а насекомых будет достаточно, чтобы молодые ласточки набрались сил», — отметили в нацпарке.

Напомним, в гнезде известной пары аистов Одарки и Грицика все птенцы взлетели.

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Дата публикации
Количество просмотров
415
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