Птицы убегают от женщин раньше, чем от мужчин: ученые обнаружили неожиданную разницу

Городские птицы по-разному реагируют на приближение людей и, как выяснили ученые, чаще раньше взлетают, когда к ним подходят женщины. Такая закономерность оказалась стабильной в нескольких странах Европы, однако ее причины до сих пор не установлены.

Об этом сообщило издание SciTechDaily.

Международная команда исследователей изучала поведение птиц в городских зеленых зонах — парках и скверах. К эксперименту привлекли мужчин и женщин одинакового роста и в подобной одежде. Они приближались к птицам, а ученые фиксировали дистанцию начала полета — расстояние, на котором птицы улетают в ответ на потенциальную угрозу.

В среднем мужчины могли подойти примерно на один метр ближе, чем женщины, прежде чем птицы взлетали. Эта разница повторялась во всех странах, где проводили исследования: Чехии, Франции, Германии, Польше и Испании. Аналогичное поведение зафиксировали у 37 видов птиц, среди которых — синицы большие, домовые воробьи, черные дрозды, а также более осторожные сороки и привычные к городской среде голуби.

Соавтор исследования доктор Федерико Морелли из Туринского университета отметил, что полученные результаты стали неожиданными для команды. По его словам, ученые зафиксировали четкую и повторяющуюся закономерность, однако пока не могут объяснить, что именно ее обуславливает.

Исследователи предполагают, что птицы способны различать людей по ряду тонких признаков. Среди возможных факторов называют запах, форму тела или особенности походки. В то же время эти гипотезы пока не подтверждены и остаются предметом дальнейших исследований.

Профессор Даниэль Блумштейн из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе объяснил, что птицы, которые живут рядом с людьми, внимательно реагируют на сигналы окружающей среды, в частности на движения, звуки и запахи человека. По его словам, измерение дистанции начала полета является важным инструментом для понимания того, как животные воспринимают человека.

Еще одна соавторка, доктор Янина Бенедетти из Чешского университета наук о жизни в Праге, обратила внимание, что результаты исследования ставят под сомнение представление о нейтральности человека-наблюдателя в поведенческих экспериментах.

В целом исследование охватило 2701 наблюдение. В то же время ученые отмечают, что результаты являются предварительными. Для подтверждения выявленной закономерности и выяснения ее причин необходимы дополнительные исследования, в частности с фокусом на отдельные факторы, которые могут влиять на поведение птиц.

Напомним, ранее мы сообщали, как выглядят яйца самой опасной птицы в мире — казуара.

