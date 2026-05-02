Птахи тікають від жінок раніше, ніж від чоловіків: вчені виявили несподівану різницю

Птахи / © pexels.com

Міські птахи по-різному реагують на наближення людей і, як з’ясували вчені, частіше раніше злітають, коли до них підходять жінки. Така закономірність виявилася стабільною у кількох країнах Європи, однак її причини досі не встановлені.

Про це повідомило видання SciTechDaily.

Міжнародна команда дослідників вивчала поведінку птахів у міських зелених зонах — парках і скверах. До експерименту залучили чоловіків і жінок однакового зросту та в подібному одязі. Вони наближалися до птахів, а науковці фіксували дистанцію початку польоту — відстань, на якій птахи відлітають у відповідь на потенційну загрозу.

У середньому чоловіки могли підійти приблизно на один метр ближче, ніж жінки, перш ніж птахи злітали. Ця різниця повторювалася у всіх країнах, де проводили дослідження: Чехії, Франції, Німеччині, Польщі та Іспанії. Аналогічну поведінку зафіксували у 37 видів птахів, серед яких — синиці великі, хатні горобці, чорні дрозди, а також більш обережні сороки і звичні до міського середовища голуби.

Співавтор дослідження доктор Федеріко Мореллі з Туринського університету зазначив, що отримані результати стали несподіваними для команди. За його словами, науковці зафіксували чітку і повторювану закономірність, однак наразі не можуть пояснити, що саме її зумовлює.

Дослідники припускають, що птахи здатні розрізняти людей за низкою тонких ознак. Серед можливих чинників називають запах, форму тіла або особливості ходи. Водночас ці гіпотези поки не підтверджені і залишаються предметом подальших досліджень.

Професор Даніель Блумштейн з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі пояснив, що птахи, які живуть поруч із людьми, уважно реагують на сигнали довкілля, зокрема на рухи, звуки та запахи людини. За його словами, вимірювання дистанції початку польоту є важливим інструментом для розуміння того, як тварини сприймають людину.

Ще одна співавторка, докторка Яніна Бенедетті з Чеського університету наук про життя в Празі, звернула увагу, що результати дослідження ставлять під сумнів уявлення про нейтральність людини-спостерігача у поведінкових експериментах.

Загалом дослідження охопило 2701 спостереження. Водночас науковці наголошують, що результати є попередніми. Для підтвердження виявленої закономірності та з’ясування її причин необхідні додаткові дослідження, зокрема з фокусом на окремі фактори, які можуть впливати на поведінку птахів.

Новини партнерів