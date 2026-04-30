- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 221
- Час на прочитання
- 2 хв
Один на 50 мільйонів: рибалка спіймав унікального двоколірного лобстера (фото)
Рибальське судно біля Кейп-Коду спіймало лобстера з унікальним двоколірним забарвленням. Вчені пояснюють це рідкісною генетичною особливістю.
У штаті Массачусетс рибалки виловили рідкісного двоколірного лобстера, якого передали до Наукового акваріума Вудс-Хоул. Незвичайного ракоподібного впіймали 16 квітня біля узбережжя Кейп-Коду на борту рибальського судна «Тімоті Майкл».
Про це повідомило видання Popular Science.
Як розповіла біологиня-акваріумістка Джулія Стадлі, після того як фахівці побачили лобстера, вони одразу почали готуватися до його транспортування та розміщення в акваріумі. Тварину забрали з компанії Wellfleet Shellfish Company, що розташована приблизно за годину їзди від Вудс-Хоул. Представники компанії зазначили, що подібні знахідки вважають важливими для демонстрації широкій аудиторії.
Фахівці пояснюють, що незвичайне забарвлення лобстерів пов’язане з особливостями пігменту астаксантину, який формує кольори їхнього панцира. У нормі він створює поєднання різних відтінків — від червоного та помаранчевого до синього, жовтого й фіолетового. Якщо ж пігменти проявляються нерівномірно або не активуються повністю, можуть виникати рідкісні варіації кольору.
Зокрема, сині лобстери трапляються приблизно один на два мільйони, червоні — один на десять мільйонів, а альбіноси та кольору «цукрової вати» — один на сто мільйонів. Двоколірні лобстери зустрічаються — орієнтовно один на 50 мільйонів.
За словами Стадлі, роздільне забарвлення виникає, коли два запліднені яйця контактують між собою на ранньому етапі розвитку, і одне з них поглинає інше. У результаті формується організм із двома наборами генетичної інформації, що дозволяє по-різному проявляти пігменти з кожного боку панцира.
У деяких випадках подібне явище може бути пов’язане з гінандроморфізмом — коли організм має ознаки як самця, так і самки. Подібні випадки фіксували і в інших видів, зокрема у птахів, бджіл, метеликів, павуків та паличників. Водночас фахівці зазначають, що порушення пігментації можуть виникати і без такого ефекту.
Окрім кольору, лобстер привернув увагу і своїми розмірами — його вага перевищує три фунти (1,36 гр, — Ред.). Особини з незвичайним забарвленням зазвичай мають менше шансів вижити в дикій природі через відсутність ефективного камуфляжу. Саме тому той факт, що цей омар досяг значних розмірів, вважають показовим.
У Науковому акваріумі Вудс-Хоул тварину утримуватимуть під наглядом і захищатимуть від хижаків. Ім’я для омара планують обрати після того, як фахівці краще вивчать його особливості. Враховуючи, що омари можуть жити до 100 років, у закладі наголошують на важливості цього рішення.
Очікується, що двоколірного омара представлять відвідувачам після завершення капітального ремонту акваріума, який має відкритися на початку 2027 року.
Очікується, що двоколірного омара представлять відвідувачам після завершення капітального ремонту акваріума, який має відкритися на початку 2027 року.