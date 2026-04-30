Один на 50 мільйонів: рибалка спіймав унікального двоколірного лобстера (фото)

Двоколірний лобстер. Фото: Wellfleet Shellfish Company/Facebook

У штаті Массачусетс рибалки виловили рідкісного двоколірного лобстера, якого передали до Наукового акваріума Вудс-Хоул. Незвичайного ракоподібного впіймали 16 квітня біля узбережжя Кейп-Коду на борту рибальського судна «Тімоті Майкл».

Про це повідомило видання Popular Science.

Як розповіла біологиня-акваріумістка Джулія Стадлі, після того як фахівці побачили лобстера, вони одразу почали готуватися до його транспортування та розміщення в акваріумі. Тварину забрали з компанії Wellfleet Shellfish Company, що розташована приблизно за годину їзди від Вудс-Хоул. Представники компанії зазначили, що подібні знахідки вважають важливими для демонстрації широкій аудиторії.

Фахівці пояснюють, що незвичайне забарвлення лобстерів пов’язане з особливостями пігменту астаксантину, який формує кольори їхнього панцира. У нормі він створює поєднання різних відтінків — від червоного та помаранчевого до синього, жовтого й фіолетового. Якщо ж пігменти проявляються нерівномірно або не активуються повністю, можуть виникати рідкісні варіації кольору.

Зокрема, сині лобстери трапляються приблизно один на два мільйони, червоні — один на десять мільйонів, а альбіноси та кольору «цукрової вати» — один на сто мільйонів. Двоколірні лобстери зустрічаються — орієнтовно один на 50 мільйонів.

За словами Стадлі, роздільне забарвлення виникає, коли два запліднені яйця контактують між собою на ранньому етапі розвитку, і одне з них поглинає інше. У результаті формується організм із двома наборами генетичної інформації, що дозволяє по-різному проявляти пігменти з кожного боку панцира.

У деяких випадках подібне явище може бути пов’язане з гінандроморфізмом — коли організм має ознаки як самця, так і самки. Подібні випадки фіксували і в інших видів, зокрема у птахів, бджіл, метеликів, павуків та паличників. Водночас фахівці зазначають, що порушення пігментації можуть виникати і без такого ефекту.

Окрім кольору, лобстер привернув увагу і своїми розмірами — його вага перевищує три фунти (1,36 гр, — Ред.). Особини з незвичайним забарвленням зазвичай мають менше шансів вижити в дикій природі через відсутність ефективного камуфляжу. Саме тому той факт, що цей омар досяг значних розмірів, вважають показовим.

У Науковому акваріумі Вудс-Хоул тварину утримуватимуть під наглядом і захищатимуть від хижаків. Ім’я для омара планують обрати після того, як фахівці краще вивчать його особливості. Враховуючи, що омари можуть жити до 100 років, у закладі наголошують на важливості цього рішення.

Очікується, що двоколірного омара представлять відвідувачам після завершення капітального ремонту акваріума, який має відкритися на початку 2027 року.

