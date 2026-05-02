Українців за кордоном можуть зустріти рекрутери: які документи перевірятимуть

Біля закордонних дипломатичних установ України можуть з’явитися представники Сил оборони, які перевірятимуть військовий облік чоловіків.

Таку пропозицію висловив спікер Сил територіальної оборони України Олександр Мусієнко.

За його словами рекрутери можуть перевіряти документи українських громадян, які звертаються до посольств і консульств для отримання послуг, зокрема у країнах Європи.

«Це можуть бути рекрутери, які будуть представниками Сил оборони і будуть перевіряти у чоловіків, які хочуть продовжувати собі документи або отримувати інші консульські послуги на території країн Заходу, особливо країн Європи, їх військовий облік», — запропонував Мусієнко.

При цьому спікер ТрО вважає, що у разі виявлених порушень, дипломатичні установи можуть відмовити таким українським чоловікам у наданні послуг.

«Перебуваєш на військовому обліку, тоді запитання: а чому не приїхав до України? Якщо є пояснення, робота, легально виїхав і так далі, окей, нема питань. Якщо немає пояснень, ну то, будь ласка, консульські послуги не надаються, повертайтеся, будь ласка, до України, працювати на нашу державу і на нашу безпеку», — описав можливу роботу «українських ТЦК» за кордоном Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запровадило можливість автоматичного взяття на військовий облік через застосунок «Резерв+». Тепер громадяни можуть стати на облік дистанційно — без відвідування територіальних центрів комплектування і без проходження медичного огляду, зокрема й перебуваючи за кордоном.

