ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2605
Час на прочитання
1 хв

Українців за кордоном можуть зустріти рекрутери: які документи перевірятимуть

Спікер ТрО вважає, що у разі виявлених порушень, дипломатичні установи можуть відмовити таким українським чоловікам у наданні послуг.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Українські біженці в Європі

Українські біженці в Європі / © ТСН.ua

Біля закордонних дипломатичних установ України можуть з’явитися представники Сил оборони, які перевірятимуть військовий облік чоловіків.

Таку пропозицію висловив спікер Сил територіальної оборони України Олександр Мусієнко.

За його словами рекрутери можуть перевіряти документи українських громадян, які звертаються до посольств і консульств для отримання послуг, зокрема у країнах Європи.

«Це можуть бути рекрутери, які будуть представниками Сил оборони і будуть перевіряти у чоловіків, які хочуть продовжувати собі документи або отримувати інші консульські послуги на території країн Заходу, особливо країн Європи, їх військовий облік», — запропонував Мусієнко.

При цьому спікер ТрО вважає, що у разі виявлених порушень, дипломатичні установи можуть відмовити таким українським чоловікам у наданні послуг.

«Перебуваєш на військовому обліку, тоді запитання: а чому не приїхав до України? Якщо є пояснення, робота, легально виїхав і так далі, окей, нема питань. Якщо немає пояснень, ну то, будь ласка, консульські послуги не надаються, повертайтеся, будь ласка, до України, працювати на нашу державу і на нашу безпеку», — описав можливу роботу «українських ТЦК» за кордоном Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запровадило можливість автоматичного взяття на військовий облік через застосунок «Резерв+». Тепер громадяни можуть стати на облік дистанційно — без відвідування територіальних центрів комплектування і без проходження медичного огляду, зокрема й перебуваючи за кордоном.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2605
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie